POL-UL: (UL) Ulm - Streit vor Gaststätte - Am Montag wollte eine Frau Polizeibeamte angreifen und beleidigte sie anschließend.

Ulm (ots)

Gegen 05.30 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen einer 34-jährigen Frau und Mitarbeitern einer Gaststätte am Lautenberg in Ulm. Als die Polizei vor Ort erschien, um den Streit zu schlichten, versuchte die Frau die Beamten anzugreifen und beleidigte sie. Der Polizei gelang es die Frau zu überwältigen. Verletzt wurde niemand. Die Frau wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Sie erwarten nun mehrere Anzeigen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt.

++++ 0002280

