Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: RTK 112 startet WhatsApp-Kanal: Krisen-Informationen direkt aufs Handy

Rheingau-Taunus-Kreis (ots)

Der Rheingau-Taunus-Kreis erweitert die Bevölkerungsinformation mit einem eigenen WhatsApp-Kanal für die Krisenkommunikation. Der Messenger-Dienst ist für sehr viele Menschen alltäglich im Gebrauch und wird von einem Großteil der Bevölkerung genutzt. Damit will der Landkreis bei künftigen Krisensituationen wie beispielsweise Großbränden oder Unwetterereignissen schnell und direkt informieren - ergänzend zu den bereits etablierten Kanälen wie Facebook, Instagram der Website.

"Mit diesem Angebot können wir Bürgerinnen und Bürger in der Krise schnell, direkt und kontinuierlich informieren", sagt Landrat Sandro Zehner zur Bedeutung des Kanals. "Bei gefährlichen Lagen wie im vergangenen Winter durch den Schneebruch, einer notwendigen Evakuierung wie zuletzt beim Weltkriegsbombenfund in Aulhausen oder großen Brandereignissen müssen wir schnell die Menschen vor Ort informieren und auch Lageänderungen direkt übermitteln können, um Schaden von den Bürgerinnen und Bürgern abzuwenden." WhatsApp sei dafür ein gutes Medium, weil die meisten Menschen die App ohnehin abonniert haben und täglich nutzen und Nachrichten so direkt auf das Smartphone der Nutzenden kommen.

Der WhatsApp-Kanal geht mit dem Namen "RTK 112" an den Start und konzentriert sich entsprechend in erster Linie auf akute Informationen aus dem Bereich Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienste. Ein WhatsApp-Kanal ist nicht zu verwechseln mit WhatsApp-Gruppen: Nur die Administratoren können Nachrichten in den Kanal schreiben. Wer den Kanal abonniert hat, kann lediglich mich Emojis auf Nachrichten reagieren, aber keine Kommentare abgeben. "Das ist entscheidend, damit die Informationen übersichtlich und zielgerichtet bleiben, die wir hier zur Verfügung stellen und damit der Datenschutz gewährleistet ist", so Zehner. Der WhatsApp-Kanal ergänzt den Warn- und Kommunikationsmix des Rheingau-Taunus-Kreises: Nach wie vor informieren die Kreisverwaltung und der Brand- und Katastrophenschutz zusätzlich über die Website, Instagram und Facebook.

Für die Nutzung des WhatsApp-Channels muss lediglich die normale, kostenlose WhatsApp-App auf dem Smartphone installiert sein. Aktuell kann der Kanal wegen Einstellungen von Meta nicht über die Suche im Bereich "Aktuelles" gefunden werden, sondern muss über einen Link oder QR-Code direkt aufgerufen werden.

Das Abonnieren des WhatsApp-Kanals "RTK 112" funktioniert ganz einfach und ist kostenfrei: 1.QR-Code scannen oder auf den Artikel auf unserer Webseite gehen: www.rheingau-taunus.de/whatsapp-rkt112/ 2.Oben rechts auf "Abonnieren" klicken 3.Wichtig: Push-Nachrichten über das Glockensymbol aktivieren 4.Keine wichtigen Informationen mehr verpassen!

Wer den Kanal abonniert hat, kann Nachrichten, aber auch den Link zum Kanal selbst weiterleiten. Der Datenschutz ist auch auf dem WhatsApp-Kanal ein wichtiges Kriterium: Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder verarbeitet, die Telefonnummern der Abonnenten können von niemanden eingesehen werden. Ebenso sehen weder der Kanalbetreiber noch die weiteren Abonnenten, wer dem Kanal folgt.

