Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Presseeinladung: Praxis-Fortbildung zur Versorgung von Verletzten nach Angriffen

Rheingau-Taunus-Kreis (ots)

Erleben Sie hautnah, wie sich Einsatzkräfte des Rheingau-Taunus-Kreises auf die extremsten Herausforderungen unserer Zeit vorbereiten! Wir laden Sie herzlich ein, an einer einzigartigen Fortbildung für besondere Einsatzlagen teilzunehmen, die in realistischen Szenarien Einsatzkräfte aller Organisationen an ihre Grenzen bringen wird.

***Termin: Sonntag, 29. September 2024, 13:00 Uhr

Ort: Ehemaliges Kasernengelände, Heidenrod-Kemel***

Aktuell dominieren Meldungen über Messerangriffe, Amokfahrten und ähnliche Gewalttaten die Berichterstattung. Schon seit langer Zeit plant der Rheingau-Taunus-Kreis eine Fortbildung, um die Einsatzkräfte auf genau solche Lagen vorzubereiten.

Sehen Sie, was wirklich zählt: Erleben Sie, wie sich Rettungskräfte den Herausforderungen von Messerangriffen, Schussverletzungen, Amokfahrten, Explosionen und anderen bedrohlichen Szenarien stellen. Geschminkte Darsteller mit täuschend echten Verletzungen bringen die Dramatik des Geschehens direkt in die Übungsstationen und sorgen für eine eindrucksvolle Kulisse. Dies ist keine sterile Schulung, sondern ein intensives Training unter realitätsnahen Bedingungen, das für die Medien einmalige Bilder bietet.

Besonders freuen wir uns auf die Teilnahme des Landrats Sandro Zehner, der im Rahmen dieser Fortbildung 50 speziell gefüllte Kits zur Versorgung stark blutender Wunden übergeben wird. Diese Spende wurde von der WERO GmbH & Co. KG aus Taunusstein zur Verfügung gestellt und ist ein wertvoller Beitrag zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft unserer Rettungskräfte.

Einblicke hinter die Kulissen: Das dreitägige Training bringt 48 Teilnehmende zusammen, darunter Ausbilder, Führungskräfte und Einsatzleitungen aus Rettungsdiensten und der Polizei. Aufgrund der hohen Aktualität sind auch Führungskräfte aus Nachbarlandkreisen eingeladen und nehmen an der Fortbildung teil. Die Teilnehmenden fungieren anschließend als Multiplikatoren, um möglichst viele Einsatzkräfte schulen zu können. Die Fortbildung "Taktische Notfallmedizin" beginnt mit theoretischen Grundlagen, gefolgt von intensiven Skilltrainings und gipfelt in praktischen Einsatzszenarien, bei denen die gelernten Fähigkeiten am Sonntag auf die Probe gestellt werden.

Medienvertretern bieten wir folgende Möglichkeiten: -Exklusive Einblicke in die praxisnahen Trainings -Spektakuläre Bilder von realistischen Szenarien mit Darstellern -Interviews mit Ausbildern, Teilnehmenden und dem Landrat

Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich diese außergewöhnliche Gelegenheit nicht entgehen lassen. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis zum 25. September 2024 per E-Mail an s5@rheingau-taunus.de. Sie erhalten eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung.

Original-Content von: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis, übermittelt durch news aktuell