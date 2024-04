Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Betrunken unterwegs

Polizisten haben am Sonntagmorgen einen Autofahrer gestoppt, der deutlich zu viel Alkohol intus hatte. In der Kontrolle gegen 4.45 Uhr bei Linderhof nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Nachdem eine Atemalkoholmessung den Verdacht erhärtete und einen Wert von über einem Promille anzeigte, musste der 52-jährige Autofahrer in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte er im Anschluss nicht. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Tettnang

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Wochenende zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz in der Jahnstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei. Ein bislang Unbekannter hatte einen abgestellten VW Polo an der hinteren Stoßstange touchiert. Um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Unfall im Kreisverkehr

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 11.30 Uhr in einem Kreisverkehr zwischen Lochbrücke und Siglishofen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein 37 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr von der K 7725 in den Kreisverkehr zur Bundesstraße 30 ein und übersah dabei den Wagen eines Vorfahrtsberechtigten. Der 37-Jährige versuchte zwar auszuweichen und touchierte den Daimler dadurch nur leicht, prallte in der Folge jedoch in die Leitplanke. Am Auto des 78-Jährigen und an der Leitplanke entstand lediglich mehrere hundert Euro Sachschaden. Am Wagen des Unfallverursachers dürfte hingegen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf rund 15.000 Euro beziffert wird. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Überlingen

Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Sonntag gegen 10.15 Uhr bei winterlichen Witterungen von der Fahrbahn abgekommen. Der 29-Jährige war mit seinem Opel auf der K 7786 von Winterspüren in Richtung Bonndorf unterwegs und kollidierte bei Glätte mit der Leitplanke. Am Auto entstand rund 5.000 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand.

