Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Werkstatt - Werkzeuge gestohlen.

Lippe (ots)

In der Zeit von Montag (06.01.2025) 12 Uhr bis Dienstag (07.01.2025) 12:50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Holzhütte an der Straße "Am Bahndamm" ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zur Werkstatt und entwendeten diverse Werkzeuge und Elektrogeräte im Gesamtwert von etwa 1.400 Euro. Die Täter nutzten vermutlich ein Fahrzeug zum Abtransport und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell