Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Straßenschild beschädigt.

Lippe (ots)

Am Sonntagvormittag (05.01.2025) gegen 09:40 Uhr fuhr eine 26-jährige Frau aus Lage mit ihrem VW Fox auf der Lageschen Straße aus Pottenhausen kommend in Richtung Leopoldshöhe. Beim Abbiegen nach links in die Oststraße geriet ihr Fahrzeug vermutlich aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen und kollidierte mit einem Straßenschild. Die Stange des Schildes brach und am rechten vorderen Stoßfänger des Fahrzeugs entstand Sachschaden. Die Fahrerin entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, meldete den Vorfall jedoch später selbst der Polizei. Ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell