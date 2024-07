Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Unfallfluchten

Am Haverlandweg hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Ford Fiesta beschädigt. Zwischen 17 Uhr am Freitag (26.07.24) und 16.45 Uhr am Samstag (27.07.24) stand das Auto an der Straße in Richtung Grenzweg.

Fahrzeugteile hinterließ ein unbekannter Autofahrer an zwei Verkehrsschildern in Höhe der Dorfbauerschaft 19. Dieser kollidierte mit den Schildern, wodurch sie aus der Verankerung gerissen wurden. Die Fahrzeugteile gehören zu einem silbernen oder grauen VW. Die Unfallzeit liegt zwischen 00.00 Uhr am Samstag (27.07.24) und 13.55 Uhr am Sonntag (28.07.24).

In beiden Fällen flüchteten die Verursacher. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

