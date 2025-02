LPI-SHL: Drogenvortest positiv

Steinbach-Hallenberg (ots) - In der Zeit von Mittwochabend, 18:15 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 15:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in insgesamt fünf Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Hergeser Allee in Steinbach-Hallenberg ein. Aus einem Abteil entwendeten sie Fahrradteile von einem E-Bike im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Weiterhin entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden ...

