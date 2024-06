Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mit Anstand feiern - wie verhalte ich mich bei einem Autokorso?

Hamm (ots)

Die Europameisterschaft im eigenen Land hat begonnen. Spiele der teilnehmenden Nationen werden oftmals von vielerlei Emotionen begleitet. Bis zum Finale am 14. Juli in Berlin, finden insgesamt 51 Partien in zehn Stadien in der Bundesrepublik statt.

Wir wollen mit unseren Bürgerinnen und Bürgern eine friedliche und sichere Europameisterschaft erleben. Wir bitten daher um Beachtung der nachfolgenden Hinweise:

Selbst wenn die Freude über einen Sieg der eigenen Mannschaft so überwältigend erscheint, diesen mit einem Autokorso feiern zu wollen - wer mit seinem Fahrzeug an so einem Autokorso teilnimmt, hat nicht automatisch Vorfahrt.

Auch in Feierlaune und bei Schrittgeschwindigkeit gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Alkohol und Drogen am Steuer und das Überfahren von roten Ampeln stellen Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten dar. Verboten ist zudem:

- das Sitzen auf dem Autodach - das Stehen in Fahrzeugen (Cabriolet, etc.) - das Zufahren auf einzelne Personen oder Personengruppen - das Hinauslehnen des Körpers aus den Seitenfenstern/dem Schiebedach - das Einfahren in Bereiche, in denen Fußgängerverkehr herrscht.

Für die Sicherheit aller im Straßenverkehr wird die Polizei die Einhaltung der Verkehrsregeln überwachen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

Wir wünschen den Fußballfans schöne und spannende Fußballspiele und uns allen eine friedliche Europameisterschaft. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell