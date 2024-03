Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Auffahrunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam nach aktuellem Kenntnisstand mit seinem Fahrzeug im Bereich eines Parkplatzes einer Firma in der Straße "In den Giesen" durch Rangieren beziehungsweise Rückwärtsfahren von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen einen Kabelverteilerschrank der Stadtwerke Bad Hersfeld. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro zu kümmern. Nach derzeitigen Informationen soll es sich bei dem Fahrer um einen Mann gehandelt haben, der mit einem Pritschenwagen unterwegs war. Ein genauer Unfallzeitpunkt ist momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (25.03.), gegen 14:15 Uhr, befuhren ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Kirchheim und ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld hintereinander den Hubertusweg in Fahrtrichtung Hainstraße. An der dortigen Kreuzung bremste der 28-Jährige nach momentanen Informationen verkehrsbedingt ab. Dies bemerkte der 29-Jährige vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

