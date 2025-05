Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Die Polizei ermittelt

Gera (ots)

Gera. Am Mittwoch (30. April 2025) kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Brand im Waldstück in der Nähe des Fahrradweges an der Heeresbergstraße in Gera. Unbekannte Personen entzündeten auf bislang ungeklärte Weise Unrat, wodurch das Feuer drohte, auf umliegende Bäume überzugreifen. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch rechtzeitig löschen, bevor ein größerer Schaden entstand. Mehrere Bäume wurden jedoch oberflächlich angebrannt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht abschließend bezifferbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang und zur möglichen Tatverdächtigen aufgenommen. Personen, die im Bereich der Heeresbergstraße in der Nähe des Fahrradweges Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizein Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 in Verbindung zu setzen. (Bezugsnummer: 0110530/2025) (SR)

