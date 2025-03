Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bardowick - Brennender Handtuchspender in Schulsporthalle ++ Uelzen - Fahrrad vor Einkaufszentrum entwendet - kurzer Tatzeitraum ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 14.03.2025

Lüneburg

Lüneburg - Ladendiebe im Supermarkt

Teure Lebensmittel packten eine 20-Jährige und ihr 22-jähriger Begleiter am 13.03.25 gegen 19:30 Uhr in einem Supermarkt im Häcklinger Weg in ihre Rucksäcke. Sie versuchten den Laden mitsamt Diebesgut zu verlassen, wurden dabei allerdings beobachtet. Der Wert des Diebesgutes lag bei über 200 Euro.

Bleckede - Einschleichdiebstahl in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Vermutlich, während die Bewohnerin sich im Garten befand, begaben sich Unbekannte am 13.03.25 zwischen 10:30 und 11:30 Uhr durch eine unverschlossene Tür in ein Wohnhaus in der Elbuferstraße. Dort entwendeten die Unbekannten Schmuck. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Geschäftsgebäude - Hinweise

In der Nacht vom 13.03. auf den 14.03.25, vermutlich zwischen 23:00 und 00:00 Uhr, gelangten Unbekannte durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in ein Gebäude am Schnellenberger Weg. Aus diesem wurden unter anderem Bargeld und ein Tresor entwendet. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Brennender Handtuchspender in Schulsporthalle - Hinweise

Am 13.03.25 kam es gegen kurz nach 17:00 Uhr zu einem Brand in einer Damentoilette einer Sporthalle in der Straße Große Worth. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Handtuchspender in Brand und wurde komplett zerstört. Auch die angrenzenden Wände und die Decke wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Bardowick löschte den Brand. Es entstand Sachschaden. Die Polizei Bardowick hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl in der Innenstadt

Am 14.03.2025 kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Diebstahl in einem Ladengeschäft in der Grapengießerstraße. Ein 39-Jähriger entwendete Parfum und beabsichtigte das Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen. Durch den Ladendetektiv wurde dies beobachtet und der 39-Jährige angesprochen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Bei dem Beschuldigten wurden neben Pfefferspray auch ein Schlagring und ein Cuttermesser sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau - Vereinsheim aufgebrochen - Hinweise

Zwischen dem 11.03. und dem 13.03.25 schlugen Unbekannte vermutlich mit einer Waschbetonplatte die Eingangstür zu einem Vereinsheim im Lissaer Weg ein. Unter anderem wurden Lebensmittel entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Clenze - Senior ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am 13.03.25 gegen 14:00 Uhr wurde ein 77-Jähriger mit seinem Pkw Seat in der Lüchower Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 77-Jährige gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen

Bad Bodenteich - Diebstahl in Supermarkt

Am 13.03.25 gegen 14:00 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Bergstraße. Durch den Ladendetektiv wurden mehrere Personen dabei beobachtet, wie diese Waren in ihre Taschen steckten und nur einen Teil dieser auf das Kassenband legten. Diverse unbezahlte Waren konnten am Körper und in Taschen der Personen festgestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Fahrrad vor Einkaufszentrum entwendet - kurzer Tatzeitraum - Hinweise

Am 13.03.25 zwischen 15:00 und 15:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein abgestelltes und mittels Faltschloss gesichertes Fahrrad (Pedelec) von einem Fahrradständer vor dem Eingang zu einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Das Fahrrad der Marke "Cube" (Modell: Reaction Hybrid Pro 500) hat eine sehr auffällige rosa Farbe (blushrose'n'silver). Es entstand Sachschaden von gut 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Hanstedt - Schulbus und Lkw kollidieren mit Außenspiegeln - Lkw flüchtet

Am 14.03.25 gegen 07:10 Uhr kam es auf der Landesstraße 250 (Wriedelerstraße Höhe Nr. 14) zu einem Verkehrsunfall. Ein Schulbus und ein Lkw kollidierten im Begegnungsverkehr miteinander, wobei der unbekannte Lkw weiterfuhr, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell