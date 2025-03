POL-LG: ++ E-Bike-/Pedelec-Kurs für Elektrofahrradnutzende (über 65 Jahre) von Verkehrswacht, ADFC und Polizei in Lüneburg ++ Anmeldungen sind ab sofort möglich!! ++ mehrere Termine zur Auswahl ++

Lüneburg (ots) - Am 11.03.2025 gegen 12:45 Uhr wurde im Rahmen der Vollstreckung eines Haftbefehls gegen einen 30-Jährigen ein PKW in der Ortschaft Jelmstorf durch Polizeikräfte angehalten. Der 30-Jährige befand sich in dem PKW auf dem Beifahrersitz und wurde festgenommen. Im Zuge der Kontrolle wurden in dem ...

mehr