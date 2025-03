Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Barendorf - Unfall auf der B216 - Zwei Leichtverletzte ++ Uelzen - Geschädigter von Verkehrsunfall gesucht ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 13.03.2025

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung am Kreidebergsee - Zeugen gesucht

Am 12.03.2025 kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Bereich des Kreidebergsees. Ein bisher unbekannter Verursacher schubste einen 56-Jährigen nach einem verbalen Konflikt, sodass dieser zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Der Unbekannte entfernte sich von der Örtlichkeit.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen dem 11.03. und dem 12.03.25 versuchten Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Fliederstraße einzubrechen. Der Versuch misslang jedoch, sodass die Unbekannten flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Rohbau - Baumittel entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 12.03. auf den 13.03.25 gelangten Unbekannte in einen Kellerraum eines im Bau befindlichen Gebäudes in der Lindenstraße. Aus diesem wurden einige Baumittel entwendet, sodass ein Sachschaden von gut 3500 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Barendorf - Unfall auf der B216 - Zwei Leichtverletzte

Am Morgen des 13.03.25 kam es gegen 07:55 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Mini befuhr die B216 in Richtung Lüneburg und missachtete einen vor ihr bremsenden Pkw Hyundai, sodass es zum Unfall kam. Die 19-Jährige und eine 63-jährige Beifahrerin aus dem Hyundai wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von gut 26.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Diebstahl eines Portemonnaies im Supermarkt

Während eines Einkaufs in einem Supermarkt in der Schützenstraße wurde am 12.03.2025 zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr einer Seniorin das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. In dem Portemonnaie befanden sich Dokumente und Bargeld, sodass der Gesamtwert des Diebesgutes bei etwas über 50 Euro liegt. Die Polizei weist darauf hin beim Einkauf oder in Menschenansammlungen Wertgegenstände in verschlossenen Taschen dicht am Körper zu tragen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl aus Supermarkt

Eine Frau steckte sich in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße am 12.03.2025 gegen 10:20 Uhr Ware im Wert von rund 50 Euro in eine mitgeführte Tasche und versuchte ohne zu bezahlen den Supermarkt zu verlassen. Dabei wurde sie von einer Mitarbeiterin beobachtet und angesprochen. Sie übergab der Mitarbeiterin ein Kleidungsstück aus der Tasche und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Kontrollen im Innenstadtbereich

Am 12.03.2025 wurden im Laufe des Nachmittags bis in die Abendstunden im Stadtgebiet Uelzen Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden durchgeführt. Dabei wurden zwei Personen in einem PKW unter dem Einfluss von THC kontrolliert. Ebenfalls beeinflusst wurden zwei Personen mit E-Scootern angehalten. Eine davon stand unter dem Einfluss von THC und eine unter dem Einfluss von Alkohol mit etwas über ein Promille. Im Rahmen der Kontrollen wurde bei einem PKW und einem E-Scooter festgestellt, dass die Fahrzeuge ohne Versicherungsschutz genutzt wurden. Zusätzlich wurden auch Verfahren wegen bauarttechnischen Veränderungen an Fahrzeugen eingeleitet.

Uelzen - Flasche Likör gestohlen und zerstört

Am Morgen des 13.03.2025 gegen 08:30 Uhr entwendete ein 39-Jähriger eine Flasche Likör aus einem Supermarkt in der St.-Viti-Straße. Als Mitarbeitende dem Mann folgten, warf er die Flasche im Wert von rund 10 Euro zu Boden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Geschädigter von Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am 12.03.2025 in der Ripdorfer Straße sucht die Polizei Hinweise zu einem Fahrzeug. Gegen 15:00 Uhr touchierte ein Skoda Superb dort den Außenspiegel eines in einer Parkbucht abgestellten PKW der Marke Skoda. Nachdem der Fahrer sich vom Unfallort entfernte, konnte dieser von der Polizei ermittelt werden. Das geschädigte Fahrzeug hingegen wurde nicht mehr festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell