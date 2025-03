Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Deutsch Evern - Handtasche aus Auto entwendet - Hinweise ++ Lemgow - Unfall im Nebel - 19-Jährige leichtverletzt ++ Uelzen - Diebstahl in Baumarkt - Täter wiedererkannt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 12.03.2025

Lüneburg

Deutsch Evern - Handtasche aus Auto entwendet - Hinweise

Am 11.03.2025 gegen 11:30 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten Pkw BMW ein. Dieser befand sich geparkt im Bereich der Straße Blocksberg auf einem Parkplatz am Wald. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche entwendet. Es entstand Sachschaden von mehr als 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Melbeck - Radfahrer nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Am 11.03.25 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Uelzener Straße. Ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes beabsichtigte an einem Grundstück zu wenden und missachtete hierbei einen seitlich kreuzenden 45-jährigen Radfahrer. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Lüneburg - Einbruch in Ladengeschäft - Hinweise

Am 12.03.25 gegen 04:10 Uhr brachen Unbekannte gewaltsam eine Tür an einem Ladengeschäft in der Straße Am Schwalbenberg auf. Von dort begaben sich die Einbrecher in das Geschäft und öffneten diverse Schränke im Innenbereich. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Es entstand Sachschaden von gut 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Zeetze - Reifen in Brand gesetzt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am 11.03.2025 gegen 21:45 Uhr gerieten in der Fritz-Reuter-Straße in der Ortschaft Zeetze im Amt Neuhaus zwei Treckerreifen in Brand. Diese waren an einer Gebäudewand abgestellt. Das Feuer drohte auf das anliegende Gebäude überzugreifen, konnte aber durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Streit um Musikbox endet mit Verletztem

Auf einem Parkplatz im Develangring eskalierte am 11.03.2025 gegen 18:10 Uhr ein Streit zwischen zwei Männern über eine Musikbox. Dabei schlug ein 29-Jähriger mit der Musikbox einen 51-Jährigen von hinten gegen die Schulter. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow - Drei Personen stehlen Kleidung

Am 11.03.2025 zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr betraten drei Personen mehrere Bekleidungsgeschäfte in der Lange Straße und entwendeten aus einem der Geschäfte Kleidung im Wert von knapp 300 Euro. Unter den drei Personen waren zwei schwarz gekleidete Frauen und ein großer Mann. Sie hatten während des Diebstahls einen Kinderwagen dabei. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lemgow - Unfall im Nebel - 19-Jährige leichtverletzt

Bei dichtem Nebel kam es auf der Landesstraße 260 am 11.03.2025 gegen 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine 19-Jährige mit einem Audi A3 aus Trabuhn kommend in Richtung Dangenstorf auf einen, auf die Landesstraße eingebogenen, LKW auf. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Uelzen

Uelzen - Alkohol entwendet - Dieb von Polizei angetroffen

Am 11.03.2025 entwendete gegen 15:00 Uhr ein 39-Jähriger eine Flasche Alkohol im Wert von etwas unter zehn Euro aus einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Anschließend entfernte er sich fußläufig. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den Mann samt Diebesgut antreffen und kontrollieren.

Uelzen - Diebstahl in Baumarkt - Täter wiedererkannt - Messer und Betäubungsmittel dabei

Ein 38-Jähriger entwendete am 11.03.2025 gegen 14:45 Uhr einen Lightpen im Wert von knapp 40 Euro aus einem Baumarkt in der Bahnhofstraße. Ein Mitarbeiter konnte die Situation beobachten und die Polizei alarmieren. Diese fand bei dem Mann ein zugriffsbereites Messer sowie Betäubungsmittel. Bereits am Tag zuvor kam es zu einem Diebstahl seitens des 38-Jährigen in dem Baumarkt. Er wurde vor Ort wiedererkannt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und das Messer sichergestellt.

Eimke - Diebstahl aus PKW - Hinweise gesucht

Zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr schlugen derzeit Unbekannte am 11.03.2025 die hintere Scheibe eines VW Golf auf dem Parkplatz eines Cafés in der Ellerdorfer Heide ein. Eine im Fahrzeug befindliche Tasche samt Inhalt im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro wurde entwendet. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Umständen im Tatzeitraum an dem benannten Parkplatz. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Eimke - Unfall auf der Kreisstraße 9 - 44-Jähriger leichtverletzt

Ein 54 Jahre alter Mann befuhr am 11.03.2025 gegen 16:15 Uhr mit einem VW Polo die Kreisstraße 9 von Bahnsen in Richtung Dreilingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf. Der 44 Jahre alte Golf-Fahrer wurde leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell