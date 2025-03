Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw prallt gegen Baumhecke und beschädigt Zaun - Fahrer flüchtet ++ Gegessen aber nicht bezahlt ++ Mann ohne Fahrerlaubnis baut alkoholisiert beinahe einen Unfall - Ingewahrsamnahme ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf/Lüneburg - Geldbörsen aus Handtaschen entwendet

Am 10.03.25 gegen 13:25 Uhr entwendeten Unbekannte eine Geldbörse in einem Supermarkt in der Borgwardtstraße. Diese befand sich in der Handtasche einer 67-Jährigen Kundin. Es entstand Sachschaden von gut 50 Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es gegen 13:00 Uhr in einem Supermarkt in der Willy-Brandt-Straße. Einer 86-Jährigen wurde in diesem Fall die Geldbörse aus der mitgeführten Umhängetasche entwendet. Es entstand Sachschaden von gut 150 Euro.

Lüneburg - Tische und Stühle vor Café entwendet - Zeugen gesucht

Zwischen dem 08. und 09.03.25 entwendeten Unbekannte insgesamt sechs Stühle und drei Tische vor einem Café in der Salzstraße am Wasser. Hierdurch entstand Sachschaden von gut 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bardowick - Fahrt ohne Versicherungsschutz

Am 10.03.25 gegen 16:20 Uhr wurde ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer im Bereich der Pieperstraße durch Polizeibeamte kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 14-Jährige keine Versicherung für sein Fahrzeug abgeschlossen hatte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wittorf - Pkw prallt gegen Baumhecke und beschädigt Zaun - Fahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Am 10.03.25 zwischen 15:35 und 16:35 Uhr kam es vor dem Parkplatz eines Restaurants im Wiesenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr vermutlich die Straße Zum Schöpferwerk in Richtung Horburger Weg. Dort kam dieses im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine stark bewachsene Baumhecke und beschädigte einen dahinter liegenden Zaun. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Entsprechende Unfallspuren vor Ort wurden gesichert. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Autofahrerin kollidiert mir Radfahrer - Radfahrer flüchtet - Hinweise

Am 10.03.2025 kam es gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lünertorstraße. Eine 49-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot befuhr die Lünertorstraße und beabsichtigte nach rechts in die Straße Schifferwall abzubiegen. Hierbei missachtete sie einen Fahrradfahrer, der die Lünertorstraße in Richtung stadteinwärts fuhr. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. In der Folge trat der gestürzte Radfahrer gegen das Auto und verließ daraufhin den Unfallort. Es entstand ein Sachschaden am Fahrzeug von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede, OT. Alt Garge - Fahrer unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und ohne Versicherung

Am 11.03.25 gegen 08:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 48-jährigen Fahrer eines Pkw Opel in der Straße Am Waldbad. Dieser führte das Fahrzeug, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich außerdem eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung heraus. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Gegessen aber nicht bezahlt

Drei Männer verzehrten am 10.03.2025 gegen 17:30 Uhr Speisen und Getränke in einem Restaurant im Amtsweg. Anschließend verließen sie dieses ohne den fälligen Betrag zu bezahlen durch eine Fluchttür in Richtung Busbahnhof. Die drei Männer sollen circa 17-18 Jahre alt und 180cm groß gewesen sein. Dazu sollen sie Markenklamotten getragen haben. Im Rahmen der Fahndung wurden sie von der Polizei nicht mehr angetroffen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Grünfläche auf Schulhof angezündet

Im Zeitraum vom 08.03.2025 bis zum 10.03.2025 entzündeten Unbekannte auf einem Schulhof in der Riemannstraße eine Grünfläche von circa zwei Quadratmetern, welche mit Sträuchern bepflanzt war. Der Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl aus unverschlossenem Fahrzeug

Am 10.03.2025 zwischen 10:00 Uhr und 17:30 Uhr entnahmen Unbekannte in dem Ortsteil Westerweyhe aus einem Mercedes Sprinter ein Portemonnaie sowie ein Handy. Das unverschlossene Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Taubenplan" abgestellt. Der Wert des Diebesgutes liegt bei über 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Mountainbike gestohlen

Am 10.03.2025 zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Groß Liederner Straße und entwendeten dort ein Mountainbike im Wert von wenigen hundert Euro. Das Mountainbike war mittels Kabelschloss gesichert und unter einem Carport abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Mann ohne Fahrerlaubnis baut alkoholisiert beinahe einen Unfall - Ingewahrsamnahme nach Widerstand

Ein 48 Jahre alter Mann wurde am 10.03.2025 gegen 19:45 Uhr durch die Polizei kontrolliert, nachdem er auf der Bundesstraße 4 zwischen Oldenstadt und Molzen beinahe einen Unfall verursacht hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zusätzlich ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwas über 2 Promille. Dem Mann wurde Blut entnommen. Während der Maßnahme leistete er Widerstand und griff die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an. Diese konnten den Angriff abwehren und blieben unverletzt. Der Mann wurde nach der Blutentnahme in Gewahrsam genommen.

Bad Bevensen - Einbruch in Geschäft - Hinweise gesucht

In der Nacht zum 08.03.2025 wurde in ein Optiker-Geschäft in der Lüneburger Straße eingebrochen. Dabei hebelten Unbekannte zunächst ein Fenster auf begaben sich dann in die Räumlichkeiten. Dort wurde diverse Brillen sowie zwei technische Geräte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Polizei hat umfangreich Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suhlendorf - Unfall aufgrund von dichtem Nebel - Radfahrerin leichtverletzt

Am 11.03.2025 kollidierte gegen 05:30 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Molbath und Rassau ein Ford Fiesta frontal mit einer 61 Jahre alten Radfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen waren Sichteinschränkungen aufgrund des dichten Nebels für den Unfall ursächlich. Die Radfahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 21 Jahre alte Ford-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell