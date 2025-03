Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 07.03.2025- 10.03.2025+++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Auffahrunfall

Bereits am Freitag, gegen 12:55 Uhr kam es in der Universitätsallee zu einem Auffahrunfall mit insgesamt 4 Fahrzeugen. Hierbei wurde eine 30-jährige schwangere Frau schwer sowie 3 andere Personen leicht verletzt. Alle wurden ärztlich versorgt, bzw. kamen ins Klinikum Lüneburg.

Schwerer Raub

Vermutlich am späten Freitagabend wurde ein 32-jähiger Hamburger in Bahnhofsnähe überfallen, zusammengeschlagen und es wurden ihm zwei Handys entwendet. Die Polizei erfuhr erst von dem Vorfall, als das Opfer bereits im Krankenhaus behandelt wurde. Eine genaue Befragung des Opfers war aufgrund der Verletzungen nicht möglich. Daher sind der genaue Hergang und der Tatort bislang unbekannt. Mögliche Zeugen der Tat melden sich bitte bei Polizei unter 04131-6072215.

Einbruch in Restaurant

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in ein Restaurant Vor Dem Roten Tore gemeldet. Im Lagerraum des Lokals kann der 53-jährige amtsbekannte Beschuldigte angetroffen und festgenommen werden. Er war offenbar auf der Suche nach Lebensmitteln. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstagabend in Adendorf in der Bergstraße. Hier verschafften sich unbekannte Zutritt in ein Einfamilienhaus und entwendeten einen Tresor mit Schmuck.

Unfallverursacher ohne Führerschein

Ein 43-jähriger Mann aus Hamburg fuhr am Samstag gegen 15:30 Uhr auf der Bockelmannstraße aus Unaufmerksamkeit einem anderen PKW mit Anhänger auf. Beide PKW wurden beschädigt. Bei Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verursacher nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Platzverweis nicht befolgt- 79-jähriger muss in die Zelle Weil ein amtsbekannter Lüneburg nicht im psychiatrischen Klinikum aufgenommen wurde brüllte und randalierte er vor dem Hauptgebäude des Klinikums herum. Eine eingesetzte Streife erteilte ihm daraufhin einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach, sodass er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen wurden musste.

Bewohner der Notunterkunft in Rettmer riefen im Laufe des Samstages mehrfach die Polizei Bei den ersten Einsätzen konnte die Polizei die gemeldeten Streitigkeiten schlichten. Am Sonntagmorgen gegen 02:40 Uhr kam es zwischen einem 50-jährigen und einem 43-jährigen Bewohner aber zu einer handfesten Auseinandersetzung in dessen Verlauf der Jüngere der Kontrahenten den Älteren mit einer Stange auf den Kopf schlug. Der Mann erlitt eine Platzwunde und wurde im städtischen Klinikum versorgt. Gegen den jüngeren läuft nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

LK Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Versammlung anlässlich des internationalen Frauentages

Am Samstagnachmittag fand im Lüchower Innenstadtbereich ein Aufzug mit ca. 90 Teilnehmenden anlässlich des internationalen Frauentages statt. Unter dem Thema "Internationaler feministischer Kampftag" wurden diverse Redebeiträge hinsichtlich der Frauenrechte und Gleichstellung gehalten. Die Versammlung verlief friedlich.

Bergen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW innerhalb der Ortschaft Bergen. Zunächst konnte die Verknüpfung der anwesenden Personen zu den Fahrzeugen nicht festgestellt werden. Nach weiterer Sachverhaltsklärung und einer Zeugenaussage, konnte der Fahrer des PKW, welcher den Verkehrsunfall verursacht habe, ausfindig gemacht werden. Dieser wies einen Atemalkoholwert von 1,73 Promille auf. Eine Strafanzeige wurde erstattet.

LK Uelzen

-keine relevanten Vorkommnisse-

