POL-LG: ++ Diebesgut bei Durchsuchung aufgefunden - Polizei sucht nach Hinweisen ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Schubladen und Schränke durchsucht ++ Portemonnaie bei Einkauf gestohlen ++

++ Diebesgut bei Durchsuchung aufgefunden - Polizei sucht nach Hinweisen ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Schubladen und Schränke durchsucht ++ Portemonnaie bei Einkauf gestohlen ++

Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Diebesgut bei Durchsuchung aufgefunden - Polizei sucht nach Hinweisen

Nach einem versuchten Einbruch am 25.01.2025 durchsuchte die Lüneburger Polizei eine verdächtige Person (siehe Pressemitteilung vom 26.01.2025). Dabei konnten diverse Wertgegenstände aufgefunden werden. Nach ersten Ermittlungen konnten keine Hinweise auf die Eigentumsverhältnisse gewonnen werden. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt. ++ Bilder unter www.presseportal.de (im Anhang) ++

Lüneburg - Nach Diebstahl zugeschlagen

Am 04.03.2025 gegen 10:00 Uhr betrat ein 22-Jähriger ein Geschäft Am Markt. Dort zog er sich Kleidung im Wert von etwas über 100 Euro unter seine Winterjacke und versuchte das Geschäft zu verlassen. Ein Mitarbeiter konnte den Diebstahl beobachten und den Mann aufhalten. Nachdem der Mann das Diebesgut auszog kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Folge der 22-Jährige auf den Mitarbeiter einschlug. Dieser wurde leichtverletzt.

Lüneburg - Radfahrer nach Kollision leichtverletzt

Am Morgen des 04.03.2025 gegen 07:00 Uhr befuhr eine 27 Jahre alte Frau mit einem VW Polo die Straße Klostergang und beabsichtigte in die Egersdorffstraße einzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem aus der Straße Am Graawall kommenden in Richtung Egersdorffstraße fahrenden Radfahrer. Dieser wurde durch die Kollision leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt.

Kirchgellersen - Einbruch in Einfamilienhaus - Schubladen und Schränke durchsucht

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am 04.03.2025 zwischen 18:30 Uhr und 20:45 Uhr Am Steinbint sucht die Polizei nach Zeugen. Derzeit Unbekannte versuchten dabei zunächst vergeblich ein Fenster aufzuhebeln. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Das Diebesgut ist bislang unbekannt. Die Polizei hat umfangreich Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl misslingt - Mitarbeiter aufmerksam

Am 04.03.2025 gegen 10:00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Geschäftes Am Markt wie ein 52-Jähriger mit einer Baseballjacke in eine Umkleidekabine ging. Als er die Kabine verließ hatte er die Jacke im Wert von wenigen hundert Euro unter seiner Kleidung versteckt. Er wurde von dem Mitarbeiter aufgehalten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Barendorf - Kollision von zwei PKW - Fahrerinnen verletzt

Eine 23-Jährige beabsichtigte am 04.03.2025 gegen 16:45 Uhr mit einem VW Polo aus Wendisch Evern kommend auf die Kreisstraße 28 in Richtung Barendorf einzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem der Kreisstraße in Richtung Vastorf folgendem Audi A3. Die 23-Jährige sowie die 65 Jahre alte Audi-Fahrerin wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Lüneburg - Jugendliche stehlen Kosmetik

Zwei jugendliche Frauen entwendeten am 04.03.2025 gegen 17:00 Uhr Kosmetikartikel im Wert von rund 50 Euro aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter beobachtet und anschließend gestellt. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall informiert. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss

Am 04.03.2025 gegen 14:30 Uhr kontrollierte die Polizei eine 36 Jahre alte Fahrerin eines E-Scooters in der Dahlenburger Landstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz besaß. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit verlief ein Drogenvortest positiv auf den Wirkstoff Amphetamin. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Bei einer ebenfalls der Straße folgenden 34-Jährigen auf einem E-Scooter wurde auch kein gültiger Versicherungsschutz für das Fahrzeug festgestellt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizei kontrollierte am 04.03.2025 gegen 21:15 Uhr einen Audi Q3 in der Buchenstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der 35 Jahre alte Fahrerin aufgrund einer vorherigen Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen

Bad Bevensen - Portemonnaie bei Einkauf gestohlen

Eine Frau bemerkte im Rahmen ihres Einkaufes am 04.03.2025 gegen 09:45 Uhr im Kassenbereich eines Supermarktes in der Röbbeler Straße, dass ihr Portemonnaie entwendet wurde. Dieses habe sie zuvor in ihre Jackentasche gesteckt. Der Wert des gefüllten Portemonnaies liegt bei unter 100 Euro.

Bad Bodenteich - Unfall zwischen landwirtschaftlichem Gespann und PKW

Am 04.03.2025 gegen 16:45 Uhr kollidierte in der Ortschaft Häcklingen bei der Einmündung der Straße "Unter den Eichen" in die Straße "Auetal" ein die Zugmaschine eines landwirtschaftlichen Gespannes mit einem Seat Ibiza. Es entstand Sachschaden ihn Höhe von mehreren hundert Euro. Es wurde niemand verletzt.

