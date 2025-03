Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 28.02.-02.03.2025++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 28.02/02.03.2025 Stadt und Landkreis Lüneburg Am Freitagmittag kam es in der Lüneburger Innenstadt zu mehreren Taschendiebstählen. Es wurden in jedem Fall die Geldbörsen aus Taschen oder Rucksäcken entwendet. In einem Fall wurde versucht, mit einer gestohlenen Bankkarte zusätzlich noch Geld abzuheben. Dieses misslang jedoch.

Gegen 19.15 Uhr wurde bei einem Supermarkt Am Alten Eisenwerk ein 33-jähriger Mann vom Ladendetektiven angesprochen, nachdem er einen Ladendiebstahl begangen hatte. Der Dieb läuft daraufhin weg und wird vom Detektiv verfolgt. Als der Täter über eine Mauer klettert, wird er vom Detektiv festgehalten. Daraufhin schlägt der Mann diesem zwei Mal mit der Faust ins Gesicht. Letztlich konnte er jedoch durch Polizeikräfte angetroffen und festgenommen werden.

Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 06.00 Uhr In der Marsch eine Person gemeldet, die dort versuchte, unverschlossene Fahrzeuge zu finden, indem er die Türgriffe überprüfte. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle wurde bei dem 26-jährigen Mann eine Dose mit weißlichem Pulver, bei dem es sich auch nach seinen eigenen Angaben um unerlaubtes Amphetamin handelte, aufgefunden. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Am Samstag gegen 19.05 Uhr wurde ein Mann in Bardowick mit seinem PKW fahrend gesehen. Die Polizeistreife beschloss, den 55-jährigen zu kontrollieren, worauf dieser mit dem Fahrzeug flüchtete. Nachdem er in eine Sackgasse gefahren war, flüchtete er weiter zu Fuß auf einen Acker und versteckte sich dort. Da er dummerweise eine gelb reflektierende Jacke trug, konnte er sehr schnell gefunden werden. Ein Alcotest ergab anschließend einen Wert von 1,86 %o, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen 01.20 Uhr am Sonntagmorgen wurde dann ein 19-jähriger Mann mit seinem PKW in der Lüneburger Lindenstraße angehalten. Hier wurde durch einen durchgeführten Urintest festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von THC, also Cannabis, stand. Auch hier wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Gegen 19.20 Uhr begaben sich drei Männer in einen Discountmarkt im Löwecenter. Hier verwickelten zwei der Männer Mitarbeiterinnen in ein Gespräch und lenkten sie somit ab. Der Dritte hatte in dieser Zeit einen Einkaufswagen mit Ware im Wert von über 1000,-EUR vollgeladen und wollte den Markt ohne zu zahlen verlassen. Ein weiterer Mitarbeiter hatte das Vorhaben beobachtet und sich dem Dieb in den Weg gestellt. Dieser flüchtete ohne den Einkaufswagen und auch ein zweiter Täter konnte unerkannt entkommen. Der dritte wurde letztlich der Polizei übergeben.

In einer Gaststätte in der Marcus-Heinemann-Straße kam es in der Nacht zu Sonntag gegen 01.40 Uhr zu einem Streit. Ein alkoholisierter 31-jähriger Mann schlug hierbei auf zwei weitere Personen ein und schubste einen Dritten. Hierbei wurde auch Inventar beschädigt.

Am Sonntagmorgen, gegen 09.00 Uhr, kam es in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. in Lüneburg zu einem schweren Handtaschenraub. Eine 85-jährige Frau ging hierbei mit ihrem Rollator auf dem Gehweg, als ihr plötzlich von hinten ein Mann auf den Rücken schlug. Die alte Dame fiel daraufhin zu Boden und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Der unbekannte Mann, schlanke und mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidete Mann nahm eine Tasche aus dem vorderen Fach des Rollators und lief damit davon. In der Tasche befand sich eine hohe Bargeldsumme. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen leider ergebnislos.

Stadt und Landkreis Uelzen

Fahrten ohne Pflichtversicherungschutz

Am Freitagnachmittag konnte ein 15-Jähriger in Bad Bodenteich in der Straße Kiebitzberg auf einem E-Scooter kontrolliert werden. Bei der Kontrolle musste festgestellt werden, dass für den E-Scooter keine erforderliche Versicherung abgeschlossen wurde. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagabend konnte in der Medinger Straße in Bad Bevensen ebenfalls ein 16-Jähriger auf einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz festgestellt werden. An dem E-Scooter war ein Kennzeichen aus dem Vorjahr angebracht, welches nur noch bis Ende Februar gültig war. Auch diesen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

Ebenfalls am Samstagabend wurde in der Lüneburger Straße in Bad Bevensen ein 49-Jähriger auf einem E-Scooter kontrolliert, an dem auch noch ein Kennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war. Den Fahrzeugführer erwartet nun ebenfalls ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Uelzen - Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Am Freitagnachmittag erhält eine 67-Jährige einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, welcher vortäuscht, dass unberechtigte Buchungen von ihrem Konto getätigt worden seien. Um diese Buchungen zu stornieren, benötige er ihre Online-Banking-PIN, welche sie ihm daraufhin übermittelt. Im Anschluss werden 20.000 Euro vom Konto der Geschädigten abgebucht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, Kennwörter nicht an andere Personen, auch nicht an Mitarbeiter von Banken, herauszugeben!

Uelzen - Pkw bei Flucht verunfallt, anschließend Betäubungsmittel gefunden

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr soll ein Pkw in der Lüneburger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Pkw flüchtet vor den Polizeibeamten. Auf der K3 Höhe Neu Ripdorf kommt das Fahrzeug schließlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und verunfallt in der dortigen Leitplanke. Die drei Fahrzeuginsassen ergreifen fußläufig die Flucht und können später im Rahmen der Fahndung im Nahbereich angetroffen werden. Hierbei handelt es sich um drei männliche Personen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren. Es stellt sich heraus, dass die Personen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen. Zudem sind an dem Pkw entwendete Kennzeichen angebracht. Bei den Personen können Betäubungsmittel aufgefunden werden. Zusätzlich wird bei dem 17-jährigen eine größere Menge Bargeld und ein Einhandmesser aufgefunden und beschlagnahmt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung kann eine weitere größere Menge Bargeld bei dem 17-jährigen beschlagnahmt werden. Es wurden diverse Strafverfahren gegen die drei Personen eingeleitet.

Bad Bevensen - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstagmittag, in der Zeit von 12:50 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde in einer Schwimmhalle eine Geldbörse aus einer Tasche gestohlen, welche unbeaufsichtigt neben einer Liege abgestellt war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bevensen unter 05821/97655-0.

Uelzen - Pkw-Scheibe eingeschlagen

In der Zeit von Samstag, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 09:00 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines in der Schillerstraße geparkten Pkw eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

LK Lüchow-Dannenberg

Neuhaus - Pkw Brand nach technischem Defekt Am späten Freitagabend geriet in der Ortschaft Neuhaus ein Pkw in Brand. Der Pkw brannte vollständig aus. Ursache für den Brand war ein technischer Defekt. Personen wurde durch den Brand glücklicherweise nicht verletzt.

Lüchow - Alkoholisierte Fahrt nach Hause endet vorzeitig Am Samstagmorgen endete die Heimfahrt der Mitarbeiterin einer örtlichen Kneipe vorzeitig. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass die Frau unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Dies hatte zur Folge, dass bei der Frau eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Darüber hinaus wurde durch die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt.

Bergen/ Dumme - Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver Auf der B 71 kam es am Samstagmorgen auf Höhe der Ortschaft Spithal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw beteiligt war. Die Fahrzeugführerin kam von der Fahrbahn ab, nachdem sie versuchte, einem Sprung Rehe auszuweichen. Die Fahrerin blieb weitestgehend unverletzt, wurde zur weiteren Überwachung jedoch trotzdem in ein Krankenhaus verbracht.

Trebel - Außenspiegel von Pkw abgetreten In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte den Pkw eines Anwohners. Der Schaden konnte durch diesen am nächsten Morgen festgestellt werden. Nach erfolgter Spurensicherung leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841 / 122-215 entgegen.

Schnega - Unbekannter entwendet Rucksack Am Samstagmittag zerstörte eine unbekannte Person die Scheibe eines Pkw. Daraufhin konnte sie einen Rucksack aus dem Innenraum des Pkw entwenden. Anschließend gelang es der Person, in einem hellen Pkw zu fliehen. Die Polizei konnte sowohl am Pkw, als auch am Diebesgut, welches zu einem späteren Zeitpunkt aufgefunden werden konnte, Spuren sichern. Die Polizei konnte die Person nicht mehr auffinden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841 / 122-215 entgegen.

Gusborn - Verkehrsunfall nach Verfolgungsfahrt In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Mecklenburg-Vorpommern zu einer Verfolgungsfahrt. Diese verlagerte sich über die B 191 in den Landkreis Lüchow-Danneberg. Auf der L 256, zwischen den Ortschaften Splietau und Gusborn rammte der flüchtige Fahrzeugführer den Streifenwagen der Polizei Ludwigslust. Dieser verunfallte in der Folge und war nicht mehr fahrbereit. Der Flüchtige konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell