Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Raub in Bleckede ++ Mehrere Tausend Euro gestohlen ++ Mann mit Pfefferspray verletzt ++ Intensive Ermittlungsarbeit führt zu Festnahmen ++

Lüneburg (ots)

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes in Bleckede brachte am 27.02.2025 gegen 09:00 Uhr Einnahmen zu einer Bank in der Breite Straße. Als er dort aus dem Auto stieg wurde er von einem zunächst unbekannten Mann mit Pfefferspray attackiert und leicht verletzt. Dabei wurden die Einnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Der Täter flüchtete zu einem bereitstehenden schwarzen PKW, in welchem sich eine weitere Person auf dem Fahrersitz befand. Gemeinsam fuhren sie mit dem PKW davon. Der Mitarbeiter wurde mit leichten Verletzungen medizinisch versorgt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW zunächst nicht angetroffen werden. Im Zuge intensiver Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes unmittelbar nach der Tat wurden zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren nach wenigen Stunden in Geesthacht vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell