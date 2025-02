Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Häusliche Gewalt - Alkoholisierter Mann schlägt Frau - Hinweise ++ Einbruch in Geschäft - Schmuck entwendet ++ Handtasche gestohlen - Täter flüchtet ++ PKW-Brand - Feuerwehrmann beleidigt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Häusliche Gewalt - Alkoholisierter Mann schlägt Frau - Hinweise

Am Abend des 26.02.2025 schlug ein alkoholisierter Mann im häuslichen Umfeld im Zuge eines Streits auf eine Frau ein. Anschließend randalierte er und zerstörte Einrichtungsgegenstände. Die Polizei erteilte dem Mann eine Wegweisung über mehrere Tage. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. ++ Hilfeliste bei Gewalterfahrung befindet sich im Anhang ++

Bardowick - Portemonnaie entwendet

Gegen 14:15 Uhr entwendete am 26.02.2025 eine derzeit unbekannte Person in einem Supermarkt in der Große Straße ein Portemonnaie. Dieses befand sich zum Tatzeitpunkt innerhalb einer Tasche in einem Einkaufswagen. In dem Portemonnaie befanden sich neben Dokumenten und Bargeld auch Zahlungskarten. Der Gesamtwert des Diebesgutes verläuft sich bei etwas über 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Geschäft - Schmuck entwendet

In der Nacht zum 27.02.2025 schlugen Unbekannte mit einem Gegenstand die Glastür eines Geschäftes in der Glockenstraße ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie eine Handtasche im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddiebstahl scheitert - Polizei sucht zwei Täter

Am 26.02.2025 gegen 12:00 Uhr flexten zwei Männer das Bügelschloss eines Fahrrades in der Feldstraße durch. Dabei wurden sie gestört, sodass sie von dem Fahrrad im Wert von mehreren hundert Euro abließen und flüchteten. Die Männer sollen nach Zeugenangaben jeweils eine Daunenjacke, eine davon in brauner Farbe, und eine Mütze getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter gestohlen

Am 26.02.2025 wurden in Lüneburg zwei E-Scooter im Wert von jeweils wenigen hundert Euro gestohlen. Dabei wurde im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr einer der beiden angeschlossenen E-Scooter Am Schwalbenberg bei der dortigen Schule entwendet. Der andere befand sich gegen 20:00 Uhr an einer Sporthalle in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße. Dort wurde für den Diebstahl ein Metallbügel aus dem Boden gerissen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Alkoholisierter Mann klaut in Supermarkt

In einem Supermarkt in der Bernhard-Nigebur-Straße entnahm am 26.02.2025 gegen 18:15 Uhr ein 27-Jähriger Nahrungsmittel und Alkohol aus der Auslage und passierte den Kassenbereich ohne die Ware im Wert von rund 20 Euro zu bezahlen. Als eine Verkäuferin auf den Mann zuging, schubste er diese und wurde anschließend vom Ladenpersonal festgehalten. Die Polizei führte bei dem Mann einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von etwas über drei Promille. Das Diebesgut verblieb im Supermarkt. Der Mann erhielt einen Platzverweis.

Uelzen - Handtasche gestohlen - Täter flüchtet

Am 27.02.2025 gegen 00:15 Uhr parkte eine Seniorin ihren PKW auf einem unbeleuchteten Parkplatz in der Salzwedeler Straße. Nachdem sie ausstieg wurde ihr von einem derzeit unbekannten Mann die Handtasche von der Schulter gezogen. Die Seniorin versuchte vergebens dem Mann zu folgen. Der Täter soll schwarze Kleidung und eine dunkle Mütze getragen haben. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen wurde er nicht angetroffen. In der Handtasche befanden sich Dokumente, Zahlungskarten, Bargeld sowie ein Handy im Gesamtwert von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Soltendieck OT Müssingen - Unbekannte zerstören PKW-Scheibe - Diebesgut erlangt

Unbekannte zerstörten am Vormittag des 26.02.2025 die Scheibe eines Renault Austral, welcher an einem Feld neben der Kreisstraße 52 bei Müssingen abgestellt wurde. Anschließend entnahmen sie einen Rucksack und elektronische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Zwei Frauen nach Verkehrsunfall verletzt

Eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Scala fuhr am 26.02.2025 gegen 14:15 Uhr von einem Parkplatz auf die Bernhard-Nigebur-Straße auf. Dabei kollidierte sie mit einem von links kommenden, bevorrechtigten VW Fox. Die 42-Jährige und die 33 Jahre VW-Fahrerin wurden verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf einige tausend Euro geschätzt.

Jelmstorf - PKW-Brand - Feuerwehrmann beleidigt

Am 27.02.2025 blieb ein PKW-Mercedes aufgrund eines technischen Defektes auf der Kreisstraße 56 zwischen Medingen und Bruchtorf stehen. Der Fahrer ging von dort aus zu seiner Wohnanschrift, um u.a. ein Warndreieck zu holen. Als er gegen 10:45 Uhr wieder am Fahrzeug ankam, stellte er eine Rauchentwicklung fest. Die Feuerwehr konnte den entstandenen Brand löschen. Am PKW entstand ein Totalschaden. Für die Löscharbeiten wurde die Kreisstraße vorübergehend gesperrt. Im Rahmen der Absicherung des Brandes wurde ein Feuerwehrmann von einem Verkehrsteilnehmer beleidigt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell