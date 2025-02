Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person ++ Verkehrsunfall - Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Kokain ++ Nach Festnahme in Untersuchungshaft ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Kleingartenlaube

In der Zeit zwischen dem 23.02.2025, 14:00 Uhr, und dem 25.02.2025, 15:00 Uhr, versuchten Unbekannte die Tür zu einer Gartenlaube in der Straße An der Roten Bleiche aufzutreten, scheiterten jedoch. Ein Eindringen in die Laube fand nicht statt. Der Schaden an der Tür liegt bei unter 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl von Kosmetikartikeln

In einer Drogerie in der Grapengießerstraße entfernte am 25.02.2025, gegen 13:30 Uhr, ein 44 Jahre alter Mann das Etikett eines Parfums im Wert von rund 100 Euro und steckte dieses in seine Tasche. Der Versuch des Diebstahls scheiterte an der Kasse. Im Rahmen einer Durchsuchung des Mannes wurde von der Polizei ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt.

Lüneburg - Sachbeschädigung an PKW

Am 25.02.2025, zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr, beobachtete ein Senior einen 49-Jährigen Mann im Bereich Am Graalwall und in der Neuetorstraße, wie er gegen mehrere PKW trat. Es wurden die Außenspiegel von fünf PKW beschädigt. Der Schaden beläuft sich jeweils auf rund 300 Euro.

Lüneburg - Brand in einem Wohnhaus

Am 25.02.2025, gegen 13:30 Uhr, geriet ein Bungalow in der Johanna-Stegen-Straße in Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern. Ein Haustier verendete infolge des Brandes. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30000 Euro.

Wendisch Evern - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am 25.02.2025, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 39 Jahre alter Mann mit einem PKW Mercedes die Kreisstraße 37 aus Wendisch Evern kommend in Richtung Deutsch Evern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann aus Lüneburg anschließend im Klinikum. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Die Fahrbahn wurde vorübergehend gesperrt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Geschädigte Person nach Verkehrsunfall gesucht

Am 20.02.2025 gegen 11:00 Uhr kollidierte ein VW-Tiguan im Rahmen eines Parkvorgangs auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Theodor-Körner-Straße mit einem derzeit unbekannten Fahrzeug. Anschließend ging der Fahrer einkaufen und stellte daraufhin fest, dass der beschädigte PKW nicht mehr vor Ort war. Nach Aussagen des Verursachers soll es sich um einen silberfarbenen PKW gehandelt haben. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Verkehrsunfall - Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Kokain

Am 25.02.2025, gegen 08:40 Uhr, kam ein 24 Jahre alter Fahrer eines PKW Opel in einer Rechtskurve der Kreisstraße 13, auf Höhe der Abzweigung in Richtung Breese in der Marsch, nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl von Schuhen

Ein 42 Jahre alter Mann zog am 25.02.2025, gegen 17:15 Uhr, seine Schuhe in einem Supermarkt in der Bernhard-Nigebur-Straße aus und stellte sie ins Regal. Stattdessen zog er neue Schuhe im Wert von unter zehn Euro aus dem Supermarkt an. Beim Versuch das Geschäft zu verlassen, wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen. Das Diebesgut verblieb im Supermarkt. Der Mann erhielt ein Hausverbot.

Jelmstorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 26.02.2025, gegen 00:15 Uhr, wurde ein PKW Daimler von der Polizei in der Hauptstraße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 20 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 20 Jahre alte Halter des PKW saß auf dem Beifahrersitz und ließ zu, dass der Fahrer ohne Fahrerlaubnis seinen PKW fuhr. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Anschließend erschien der 20 Jahre alte Fahrzeughalter in Begleitung eines 18-Jährigen Mannes, welcher eine gültige Fahrerlaubnis vorzeigte, bei der Polizei und holte den sichergestellten Fahrzeugschlüssel ab.

Gegen 01:35 Uhr stellte die Polizei den zuvor kontrollierten PKW Mercedes auf der Bundesstraße 4, bei Bienenbüttel fest, es fuhr erneut der 20-Jährige Mann ohne gültige Fahrerlaubnis den PKW und der 20 Jahre alte Halter saß wieder auf dem Beifahrersitz. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Nach Festnahme in Untersuchungshaft

Am 24.02.2025 wurde ein 50 Jahre alter Mann sowie eine 19-Jährige nach einem Raub vorläufig festgenommen. Dabei verletzte der 50-Jährige einen 57-Jährigen mit einem Baseballschläger am Kopf und bedrohte einen 30-Jährigen mit einem Messer (siehe Pressemitteilung vom 25.02.2025). Am gestrigen Mittag wurde vom Amtsgericht Uelzen ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 50-Jährigen sowie die 19-Jährige erlassen. Die weiteren Ermittlungen des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei Uelzen dauern an.

