Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Durchsuchung in Adendorf weitere Ermittlungsansätze ++ Betäubungsmittel und Waffen in Wohnung in Bardowick beschlagnahmt ++ Weitere Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Bei einer Durchsuchung am Morgen des 11.02.2025 in einer Wohnung in Adendorf wurden unter anderem Waffen und Betäubungsmittel beschlagnahmt (siehe Pressemitteilung vom 12.02.2025). Nach Auswertung der Beweismittel wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Lüneburg in Bardowick umgesetzt. In der betroffenen Wohnung fanden die Ermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes aus Lüneburg am Morgen des 21.02.2025 weitere Betäubungsmittel und Waffen. Nachdem die Polizei an das Objekt herantrat versuchte der 42 Jahre alte Bewohner vergeblich Beweismittel wegzuschaffen und zu flüchten. In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Messer sowie eine Axt und ein Luftdruckgewehr. Rund 2 Kilogramm Amphetamin und ca. 1 Kilogramm Marihuana wurden zudem beschlagnahmt. Dem 42-Jährigen wird unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Entsprechend wurden auch diverse Datenträger beschlagnahmt. Diese werden im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet. Der 42-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg aus den strafprozessualen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell