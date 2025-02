Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 21. -23.02.2025 ++

Lüneburg (ots)

Stadt Lüneburg

Verkehrsunfall unter Einfluss alkoholischer Getränke In den frühen Samstagmorgen Stunden nahm ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einer 20-jährigen Fahrradfahrerin die Vorfahrt. Die Fahrradfahrerin stürzte dabei und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne weitere Daten zu hinterlassen. Während der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei der Fahrradfahrerin ein Alkoholwert von 1,85 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Gegen den Pkw-Fahrer und die Fahrradfahrerin wurden Strafverfahren eingeleitet. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-607-2215, entgegen.

Vom Fahrrad gerempelt

Ein 71-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Straße Neue Sülze Richtung Marktplatz am Samstagmittag. Als er an einem Fußgänger vorbeifuhr, rempelte dieser den Fahrradfahrer um, sodass er auf die Straße stürzte. Der Fußgänger entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Hinweise die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-607-2215, entgegen.

Dubioses Angebot

Eine 35-Jährige ging auf ein per Nachricht zugesandtes Angebot ein. Sie solle ein Konto verwalten, eine Auszahlung wurde ihr in Aussicht gestellt. Aufgrund der gestellten Anweisungen wurde die Frau zu einem kleineren 5-stelligen Euro-Betrag betrogen.

Geldbörsendiebstahl in der Fußgängerzone Während des Bummels durch die Lüneburger Innenstadt wurde eine 83-Jährige von einer männlichen Person angerempelt. Kurze Zeit später stellte die Geschädigte fest, dass ihr getragener Rucksack offen und ihre Geldbörse daraus entwendet wurde. Die Geldbörse wurde in einem Mülleimer wiedergefunden. Ein kleinerer Bargeldbetrag wurde entwendet.

Landkreis Lüneburg - Bleckede

Einbruch in ein Einfamilienhaus Unbekannte Täter brachen in ein Haus in der Fritz-Reuter-Straße ein. Dieses wurde am Freitagnachmittag bemerkt. Nach der Durchsicht der Räumlichkeiten entfernten sich die Unbekannten.

PK Lüchow-Dannenberg

Wustrow Randalierer beißt Polizeibeamten Ein 20 Jahre alter Mann hat am Freitagnachmittag in seiner Wohnung in der Bahnhofstraße randaliert und während der Sachverhaltsaufnahme einen 24-jährigen Polizeibeamten gebissen. Der 20-Jährige hatte gegen 15.00 Uhr in seiner Wohnung randaliert und dabei unter anderem das Wasser aufgedreht. Als das Wasser in die darunterliegende Wohnung lief, verständigte deren Bewohner die Polizei. Der 20-Jährige, der sich zunächst entfernt hatte, dann aber zurückkehrte, verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten sehr aggressiv. Als er festgehalten werden sollte, sperrte er sich massiv, versuchte sich loszureißen und biss einen der Beamten in die rechte Hand. Er wurde zu Boden gebracht und vorläufig fixiert. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten ein griffbereites verbotenes Faustmesser und mutmaßliche Dopingmittel auf. Der 24-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, anschließend wurde er wieder entlassen. Er muss nun mit verschiedenen Strafanzeigen rechnen. Der Polizeibeamte wurde leicht verletzt, er war weiterhin dienstfähig.

Lüchow

Bei Verkehrskontrolle Widerstand geleistet Ein 24 Jahre alter Autofahrer hat am Samstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle Widerstand geleistet. Der 24-jährige VW-Fahrer war gegen 15.00 Uhr auf der B493 in Höhe Lübeln zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, daß der 24-Jährige möglicherweise unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln steht. Als er zum Zweck einer Blutentnahme in den Streifenwagen gesetzt werden sollte, sperrte er sich massiv gegen diese Maßnahme. Die eingesetzten Beamten brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Er muß nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

PK Uelzen

Pkw-Aufbrüche Am Freitagabend wurden die Seitenscheiben bei zwei geparkten Pkw im Bereich St.-Viti.Straße/ Schillerstraße eingeschlagen. In einem Fall wurde Bargeld aus einem Portemonnaie, im anderen Fall eine Tasche entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-9300 entgegen. Bei einem weiteren Pkw wird am Samstagnachmittag in Tätendorf-Eppensen ebenfalls die Seitenscheibe eingeschlagen und verschiedene Gegenstände aus dem Innenraum entwendet. Es entsteht ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise hierzu an die Polizei in Bad Bevensen unter 05821-976550.

Promillefahrt

In Wieren kontrolliert die Polizei am Freitagabend einen Pkw aufgrund der unsicheren Fahrweise. Bei der 50-jährigen Fahrzeugführerin stellt die Polizei einen Wert von 1,84 Promille fest. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Blumenladen

Über ein Fenster gelangen unbekannte Täter Freitagnacht in einen Blumenladen in Uelzen. Dort werden die Kasse mit Bargeld sowie diverse Pakete Pralinen mitgenommen. Die Kasse kann auf einem nahegelegenen Friedhof aufgefunden werden. Es entsteht ein Schaden von ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

Unfallflucht

Am Samstagvormittag kam es in Uelzen an der Einmündung Ebstorfer Straße/ St.-Viti-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem VW Caddy. Der VW-Caddy entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Bus wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Uelzen unter 0581-9300.

Verkehrskontrollen

Am Samstagnachmittag hat die Polizei im Innenstadtbereich Handy- und Gurtkontrollen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde haben die Beamten dabei insgesamt 12 Verstöße festgestellt. Außerdem hat die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf dem Uhlenring durchgeführt. Hierbei konnten die Beamten insgesamt 10 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit feststellen. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 142 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Einsatz- und Streifendienst Tel.: 04131 / 607 2215

Polizeipressestelle Lüneburg

Telefon: 04131 607 23 24 E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell