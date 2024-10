Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt

Ludwigsburg (ots)

Wegen räuberischem Diebstahl wird sich ein 39 Jahre alter Mann verantworten müssen, der am Dienstag (22.10.2024) gegen 16:35 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der der Bahnhofstraße in Markgröningen auffiel. Der Tatverdächtige war zunächst von einer Zeugin im Einkaufsmarkt dabei beobachtet worden, wie er mehrere Artikel aus einer Auslage nahm und sie sich in seine Taschen steckte. Diese Beobachtungen teilte sie direkt dem Ladendetektiv des Marktes mit. Nachdem der Tatverdächtige den Kassenbereich passierte hatte ohne die Ware zu bezahlen, wurde er vom Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Hiergegen wehrte sich der 39-Jährige und er versuchte sich zu entfernen. Ein 27-Jähriger Mitarbeiter des Einkaufsmarkts kam dem Ladendetektiv zur Hilfe und gemeinsam brachten sie den 39-Jährigen auf dem Kundenparkplatz vor dem Laden zu Boden. Hier kam es zu einer Rangelei der Beteiligten. Alarmierte Polizeibeamte konnten den zunehmend aggressiven und unkooperativen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und im Handschließen anlegen. Zu weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er für den Transport zur Dienststelle in einen Streifenwagen gesetzt. Hiergegen wehrte sich der Mann und schrie lauthals herum. Während der Fahrt versuchte er mehrfach seinen Kopf gegen die Scheibe des Streifenwagens zu schlagen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell