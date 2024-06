Polizei Hamburg

POL-HH: 2. Tataufklärung einer Serie von Fahrraddiebstählen in Hamburg-Veddel - Zuführung eines Tatverdächtigen

Hamburg

Tatzeitraum: 15.04.2024 bis 24.05.2024

Tatort: Hamburg-Veddel, Hovestraße

Nachdem es seit Mitte April auf einem Mitarbeiterparkplatz eines Industrieunternehmens im Hamburger Stadtteil Veddel zu mehreren Diebstählen hochwertiger E-Bikes gekommen war, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige identifizieren. Gegen einen der Männer wurde Haftbefehl erlassen.

Ende Mai beobachteten Zeugen drei Männer, die im Bereich der Fahrradunterstände des Unternehmens ein Fahrradschloss eines E-Bikes aufbrachen und versuchten, das Rad zu stehlen.

Als die Zeugen die Täter stellen wollten, flüchteten die mutmaßlichen Diebe ohne Fahrrad vom Tatort. Alarmierte Polizistinnen und Polizisten leiteten mit mehreren Streifenwagenbesatzungen Fahndungsmaßnahmen ein und nahmen hierbei einen 18-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich vorläufig fest. Seine Komplizen entkamen unerkannt.

Das LKA 182 übernahm die Ermittlungen und führte den 18-jährigen Sudanesen dem Untersuchungsgefängnis zu. Das Amtsgericht Hamburg erließ im Anschluss einen Haftbefehl.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen geriet außerdem ein 19-jähriger Algerier in den Fokus der Beamtinnen und Beamten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stehen beide Männer im Verdacht, seit dem 15.04.2024 gemeinsam mit weiteren Tätern mindestens zwanzig hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von mehr als 60.000 Euro gestohlen zu haben. Die Taten ereigneten sich fast ausschließlich auf dem Veddeler Werksgelände.

Auf Anregung der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss für eine Räumlichkeit des 19-Jährigen in einer Unterkunft in Rahlstedt, welcher am Montag durch Einsatzkräfte vollstreckt wurden. Hierbei fanden sie umfangreiches Beweismaterial.

Die Ermittlungen dauern an.

