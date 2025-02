Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Haftbefehl nach Festnahme eines Ladendiebes ++ regelmäßige Diebstähle und Hausfriedensbrüche ++ rund ein Dutzend Straftaten in diesem Jahr ++

Lüneburg (ots)

Am 18.02.2025 wurde ein 24 Jahre alter Mann nach einem Diebstahl von Kosmetik aus einer Drogerie in Lüneburg vorläufig festgenommen (siehe Pressemitteilung vom 19.02.2025). Zur Festnahme führte die Gesamtzahl an Ladendiebstählen in der jüngeren Vergangenheit, sodass die Ermittlungsbehörden wegen des gewerbsmäßigen Vorgehens ermitteln. Der 24-Jährige ist in diesem Jahr schon rund ein Dutzend Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten. Am 16.01.2025 griff er im Zuge eines Ladendiebstahls einen Mittarbeiter an und verletzte diesen (s. PM. v. 16.01.2025). Zusätzlich wird gegen denselben Mann wegen eines versuchten Diebstahls am 09.01.2025 ermittelt, bei welchem er versuchte einen Mitarbeiter mit Reizgas zu verletzen (s. PM. v. 10.01.2025). Weitere Delikte im Bereich der Eigentumskriminalität, sowie diverse Hausfriedensbrüche wegen Hausverboten und Körperverletzungen wurden im Jahr 2024 registriert. Er wurde aufgrund von entsprechenden Delikten bereits zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Die hohe Anzahl an Strafverfahren führte zu der Beantragung eines Haftbefehls seitens der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Das Amtsgericht Lüneburg erließ am Mittag des 19.02.2025 einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann ohne festen Wohnsitz. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten dauern an.

