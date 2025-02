Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Streitigkeiten mit Pfefferspray ++ Diebstähle von Pedelecs ++ Suche nach einem vermissten Mann ++ Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und PKW ++ Einbruch in Restaurant ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Vögelsen - Streitigkeiten mit Pfefferspray

Am 18.02.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einer Auseinandersetzung im Rahmen eines Handels mit Marihuana in Vögelsen. Zwei 16-Jährige bedrohten einen 21-Jährigen und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Dabei wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Am Tatort sowie in der Wohnung des 21-Jährigen wurde Marihuana aufgefunden.

Lüneburg - Körperverletzung

Am 18.02.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung zwischen zwei Bewohnern einer Unterkunft in der Lüneburger Straße. Nachdem ein 58-Jähriger einen 36-Jährigen provoziert habe, habe der 36-Jährige ihn geschlagen und getreten. Der 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Reppenstedt - Diebstahl von Kennzeichen

Am 18.02.2025 wurde in der Nacht durch Unbekannte das Kennzeichenpaar eines PKW Peugeot in der Straße Im Westerfelde entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Im Zeitraum vom Nachmittag des 17.02.2025 und dem 18.02.2025 kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Arztpraxis in der Straße Schützenplatz. Unbekannte Täter versuchten sich Zutritt zum Eingangsbereich zu verschaffen, scheiterten jedoch an der Tür. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstähle von Pedelecs

Am 18.02.2025, im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr entwendete eine unbekannte Person ein angeschlossenes Pedelec samt Fahrradschlössern im Wert von mehreren hundert Euro von einem Fahrradständer in der Straße Am Schwalbenberg. Auch in der Straße Pulverweg wurde im Zeitraum zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr ein mit Fahrradschlössern gegen Wegnahme gesichertes Pedelec im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Drogerie

Ein 24 Jahre alter Mann entwendete am 18.02.2025 gegen 17:00 Uhr kosmetische Erzeugnisse im Wert eines unteren dreistelligen Bereichs aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Der Mann, samt Diebesgut im Wert von wenigen Hundert Euro, wurde im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in einem Lokal angetroffen. Der 24-Jährige wurde aufgrund diverser ähnlich gelagerter Sachverhalte in der jüngeren Vergangenheit vorläufig festgenommen.

Bleckede - Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Der Hund einer 57 Jahre alten Dame riss sich am 18.02.2025 gegen 13:15 Uhr in der Straße Sanddeich los und lief auf den 72 Jahre alten Fahrradfahrer zu. Er biss diesem in den Oberschenkel, sodass der Senior dabei verletzt wurde.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Diebstahl eines Wohnmobils

Im Zeitraum zwischen dem 12.02.2025 und dem 18.02.2025 wurde ein Wohnmobil FIAT im Wert von mehreren tausend Euro von einer Grünfläche in der Lüchower Straße durch Unbekannte entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - Suche nach einem vermissten Mann

Am Mittag des 18.02.2025 verließ ein 63-jähriger Bewohner einer Einrichtung in Riekau die Einrichtung. Es wurde eine Suche unter Beteiligung der Feuerwehr, eines Polizeihubschraubers und Flächenspürhunden veranlasst. Gegen 19.30 Uhr konnte der Mann aufgrund von Hinweisen in Mützingen wieder angetroffen werden. Er war leicht unterkühlt und wurde zur medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde er nach wenigen Stunden entlassen.

Uelzen

Suderburg - Diebstahl von Nahrungsmitteln

Ein 58 Jahre alter Mann passierte am 18.02.2025, gegen 13:00 Uhr, den Kassenbereich eines Supermarktes in der Bahnhofstraße, ohne die Ware im Wert von rund 10 Euro zu bezahlen. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Ladendiebstahl

Am 18.02.2025, gegen 21:00 Uhr, entwendete eine unbekannte Person Lebensmittel im Wert von rund 10 Euro aus dem Supermarkt in der Veerßer Straße. Als die Person von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, floh diese. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Restaurant

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 17.02.2025 auf den 18.02.2025 Zutritt zu einem Restaurant in der Gudestraße, indem sie ein Kellerfenster öffneten. Dort wurde Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und PKW

Am 18.02.2025, gegen 12.45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Senior am Steuer eines PKW Daimler und einer 51 Jahre alten Fahrerin eines Fahrrades in einem Kreisverkehr der Veerßer Straße. Der PKW-Führer übersah die von links kommende Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell