Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 15./16.02.2025 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Versammlungen

Im Verlauf des Wochenendes wurden mehrere Versammlungen und Info-Stände von Parteien in den Landkreisen Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen polizeilich begleitet. Diese verliefen durchgängig friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Bardowick - Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitagabend in Bardowick in der Straße "Auf dem Wandel" über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus. Im Haus aufgefundener Schmuck dürfte hier entwendet worden sein. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel: 04131/799400, entgegen.

Hittbergen/Lüneburg - Fahrten unter Einfluss

Am Samstagnachmittag konnte der 45-jährige Fahrer eines Pkw Daimler in Hittbergen nach Zeugenhinweis überprüft werden. Ein erster Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,76 Promille. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer fiel in der Nacht zum Sonntag in der Willy-Brandt-Straße in Lüneburg einer Streife auf. Hier verliefen Tests positiv hinsichtlich einer Beeinflussung u.a. durch Betäubungsmittel. Zuvor war bereits ein ebenfalls durch Betäubungsmittel beeinflusster 20-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Dahlenburger Landstraße kontrolliert worden. Bei den Fahrzeugführern wurden Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Scharnebeck - Schuppenbrand

Zu einem Schuppenbrand kam es aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntag gegen 00:40 Uhr in Scharnebeck in der Straße "Im Eckernkamp". Mehrere Feuerwehren waren vor Ort. Zu Personenschäden kam es nicht. Die Polizei beziffert den Sachschaden aktuell mit gut 10.000 Euro.

Lüneburg - Geschäftseinbrüche in der Innenstadt

Am Sonntagmorgen wurde ein Einbruch in ein Geschäft in der Straße "Vor dem Neuen Tore" festgestellt. Unbekannte Täter warfen hier vermutlich im Verlauf der Nacht zum Sonntag einen metallenen Einlaufrost durch eine Fensterscheibe und entwendeten hierauf aus dem Geschäft einen kleinen Tresor u.a. mit etwas Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Fahren unter Alkoholeinfluss, ohne Fahrerlaubnis, Festnahme, Sicherstellung eines Fahrzeugs

Zu diversen polizeilichen Feststellungen und Maßnahmen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Laave, Amt Neuhaus. Hier wurde im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme zu einer häuslichen Gewalt eine 32-jährige männliche Person angetroffen, welche gerade unter erheblicher Alkoholisierung von über 1 Promille einen PKW geführt hatte. Zudem ist die Person nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, das Fahrzeug war zur Fahndung- und die Person zur Festnahme ausgeschrieben. Es wurden entsprechende Maßnahmen getroffen und Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen

Wechselseitige Körperverletzung am Bahnhof

Am Freitagabend ist es am Uelzener Bahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Eine Person ist mittels eines Fahrradschlosses mehrfach auf den Kopf geschlagen worden, so dass dieser anschließend im Helios Krankenhaus behandelt werden musste. Die Streitparteien konnten durch Zeugen vor Eintreffen der Beamten voneinander getrennt werden. Hintergrund des Streites sei ein möglicherweise entwendeter Tabakbeutel gewesen.

