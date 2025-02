Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verkehrsunfall - Zwei Verletzte - Glätte mögliche Ursache ++ Diebstahl von Kosmetikartikeln ++ Diebstahl eines Portemonnaies - Hinweise der Polizei ++ Urkundenfälschung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht - Zeuge gesucht

Am 04.02.2025, zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in einem Parkhaus in der Johannes-Gutenberg-Straße. Ein PKW Renault wurde durch eine unbekannte Person beschädigt. Ein nicht bekannter Zeuge beobachtete dies und hinterließ einen Zettel mit einem Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und PKW

Eine 45 Jahre alte Fußgängerin betrat am 13.02.2025, gegen 07:15 Uhr die Fahrbahn der Lüneburger Straße. Ein 54 Jahre alter Fahrzeugführer konnte seinen PKW VW nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und kollidierte mit der Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht.

Lüneburg - Diebstahl eines Portemonnaies - Hinweise der Polizei

Am 13.02.2025, gegen 09:45 Uhr, entwendete eine unbekannte Person das Portemonnaie einer Seniorin aus der Handtasche in einem Supermarkt in der Willy-Brandt-Straße. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps: -Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. -Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. -Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab. -Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Wohnungseinbruch gescheitert

Am 13.02.2025, gegen 18:00 Uhr, versuchten unbekannte Personen, in einem Einfamilienhaus im Lindenweg ein Fenster aufzuhebeln. Als ein Bewohner dies bemerkte, ergriffen die Personen die Flucht. Es wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und Spuren gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-85401-0, entgegen.

Adendorf - Diebstahl einer Geldbörse

In der Borgwardstraße wurde einem Senior am Nachmittag des 13.02.2025, gegen 15:00 Uhr, aus der geschlossenen Jackentasche das Portemonnaie gestohlen. Im Anschluss wurde ein Betrag von mehreren hundert Euro abgehoben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Nahrendorf - Verkehrsunfall - Zwei Verletzte - Glätte mögliche Ursache

Am 13.02.2025, gegen 20:25 Uhr kam ein 80 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem PKW Daimler vermutlich aufgrund von Glätte von der Fahrbahn der Pommoisseler Straße ab und kollidierte dabei mit einem Baum. Die 76 Jahre alte Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt, der 80 Jahre alte Fahrzeugführer wurde leicht verletzt.

Lüneburg - Diebstahl von Kosmetikartikeln

Am 14.02.2025, gegen 11:00 Uhr, steckte ein 55 Jahre alter Mann zwei Kosmetikartikel einer Drogerie in der Grapengießerstraße in seine Jackentaschen. Zwei weitere Artikel bezahlte er an der Kasse. Ein Mitarbeiter wurde auf den Diebstahl aufmerksam und sprach den Mann an. Die entwendeten Kosmetikartikel waren im Wert von etwas über 200EUR.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Urkundenfälschung

Am 13.02.2025, gegen 11:30 Uhr, wurde in der Fehlstraße ein 26 Jahre alter Fahrzeugführer in einem PKW VW festgestellt und durch die Polizei kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichen des PKW nicht für den geführten PKW ausgegeben waren. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Diebstahl eines Smartphones

Am 13.02.2025, gegen 16:00 Uhr, betrat eine unbekannte Frau ein Kleidungsgeschäft in der Veerßer Straße. Sie lenkte eine 61 Jahre alte Mitarbeiterin ab und entnahm das Smartphone der Mitarbeiterin vom Tresen. Anschließend entfernte sie sich. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Diebstahl aus Kasse - Zeuge gesucht

Am 11.02.2025 kam es zu einem Diebstahl aus einer Kasse in einem Supermarkt in der Lüneburger Straße, siehe Pressemitteilung vom 12.02.2025. Nach ersten Ermittlungen wird nun ein Zeuge gesucht, der dem flüchtigen Mann mit einem Pkw hinterhergefahren sein soll. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

