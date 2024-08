POL-WHV: Tresor in Mariensiel sichergestellt - Wer erkennt sein Eigentum wieder?

Varel (ots) - Zu zwei Einbrüchen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Vareler Innenstadt. Unbekannte gelangten durch Einwirken auf das Türschloss in der Neue Straße in ein Eisgeschäft und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Mit der gleichen Vorgehensweise versuchten unbekannte Täter in ein in der Nähe befindliches Sanitätshaus in der Obernstraße zu gelangen, wobei dieser Versuch misslang. Zeugen, ...

mehr