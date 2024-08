Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallfluchten in Varel und Bockhorn, von denen zwei bereits aufgeklärt werden konnten - in drei weiteren Fällen sind die Verursacher unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Varel und Bockhorn (ots)

Am gestrigen Vormittag bis in den frühen Nachmittag hinein wurden von der Polizei insgesamt fünf Verkehrsunfallfluchten angezeigt. In zwei Fällen konnten die Unfallverursacher unmittelbar im Anschluss festgestellt werden. So wechselte gegen 10:40 Uhr eine 75-Jährige aus Bockhorn auf der Brücke der B437 über die BAB 29 in Richtung Varel den Fahrstreifen und touchierte dabei den PKW eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 43-Jährigen aus Varel. Möglicherweise hatte die 75-Jährige den Zusammenstoß nicht bemerkt und ihre Fahrt fortgesetzt. Der 43-Jährige konnte sie bis zu ihrem Ziel verfolgen, wo der Verkehrsunfall aufgenommen wurde. Zwischen 10:55 Uhr und 11:25 Uhr touchierte eine 63-Jährige aus Varel mit ihrem PKW Daimler-Benz auf einem Parkplatz in der Nebsallee ein in einer Parkbucht abgestelltes Motorrad, welches durch den Anstoß auf die Seite fiel. Sie setzte ebenfalls ihre Fahrt, konnte aber im Anschluss ebenfalls festgestellt werden. Bislang unaufgeklärt sind drei weitere Fälle, die sich in Varel ereigneten. Gegen 10:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße in Höhe der dortigen Tankstelle, bei dem sich ein LKW unerlaubt entfernt haben soll. Zwei weitere Vorfälle ereigneten sich im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 15:50 Uhr auf dem Parkplatz der Bürgermeister-Heidenreich-Straße vor einem Einkaufsmarkt sowie im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:15 Uhr in der angrenzenden Straße Am Spülteich. Hier wurden ein abgestellter PKW Skoda und ein VW beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

