Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Besorgte Eltern wenden sich an die Schortenser Polizei - Verhaltensweise zu Veröffentlichungen in den Sozialen Medien

Schortens (ots)

In der vergangenen Woche erhielt die Polizei in drei Fällen Hinweise zu Sachverhalten, bei denen jeweils ein unbekannter Mann zwei Kinder, bzw. eine Jugendliche, angesprochen haben soll. Diese reagierten genau richtig, gingen nicht auf die Ansprache der unbekannten Personen ein und vertrauten sich ihren Eltern an, die die Polizei kontaktierten.

+++ Was ist passiert? +++

Am 16.08.2024 erhielt die Schortenser Polizei Kenntnis von drei Sachverhalten, die sich am 13.08., 15.08. und 16.08.2024 in Schortens ereignet haben soll.

Beim ersten Sachverhalt teilte eine Schortenserin mit, dass ihre Tochter am 13.08.2024 gegen 09:20 Uhr im Brauereiweg in Richtung Jeversche Straße auf dem Schulweg von einer männlichen Person mittleren Alters aus einem dunkelgrauen Pkw heraus angesprochen worden sein soll. Hierbei habe die männliche Person die Tochter zweifach gefragt, ob sie noch weit laufen müsse und er sie mitnehmen könne. Die Tochter verneinte dies, der Mann setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Am Donnerstag, den 15.08.2024, sei nach Angaben einer weiteren Mutter aus Schortens mitgeteilt worden, dass ihr sechsjähriger Sohn von einer unbekannten männlichen Person aus einem roten Sportwagen angesprochen und zur Mitnahme aufgefordert habe, ihm anschließend bis zur Wohnanschrift gefolgt und anschließend in unbekannte Richtung weitergefahren sei.

Folgende Personenbeschreibung liegt in diesem Fall vor:

- männlich, älter, wobei zu dem Alter keine detailliertere Angabe gemacht werden können, - er hatte eine Art Kinnbart und trug am rechten Ohr einen Ohrring, - ferner trug die Person ein schwarz/weißes T-Shirt, eine graue, kurze Hose sowie ein blaues Cappy.

Am Folgetag sei es nach Angaben einer weiteren Schortenserin zu einem Vorfall gekommen, bei dem ihr neunjähriger Sohn am 16.08.2024 von einem unbekannten Mann auf einem Pedelec im Weidenweg in Middelsfähr angesprochen worden sei. Der Mann habe ihrem Sohn mitgeteilt, dass er so viel "zocken und Süßigkeiten essen" dürfe wie er wolle, wenn er mit ihm mitkomme. Der Sohn habe dies abgelehnt und sei weggegangen. Der Sohn könne den Mann oder das Pedelec nicht näher beschreiben.

Für die andauernden Ermittlungen, bei der etwaige Zusammenhänge geprüft werden, bittet die Polizei Schortens, Hinweise zu den Sachverhalten der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 984930 mitzuteilen.

Bei aktuellen Fällen sind Hinweise jeder Polizei direkt oder über Notruf mitzuteilen:

"Jeder Hinweis zählt! Sofern verifizierte Informationen vorliegen, zum Beispiel abgelesene Kennzeichen, kann die Polizei konkret agieren und die Ermittlungen intensivieren. In einer solchen Situation ist die 110 zu wählen!"

+++ Meldungen in den sozialen Netzwerken +++

Der Polizei ist weiterhin bekannt, dass in den sozialen Netzwerken immer wieder Meldungen geteilt werden, so auch konkret in den aktuellen Fällen.

Die Polizei bittet darum, privat geteilte Informationen aus sozialen Netzwerken vorsichtig zu nutzen, mit diesen sensibel umzugehen und sich dabei auf die validen Informationen der Polizei zu berufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell