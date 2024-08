Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kellereinbrüche in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen sowie Hinweise zu einer entwendeten Fotoausrüstung

Wilhelmshaven (ots)

Im August ereigneten sich in Wilhelmshaven u.a. zwei Kellereinbrüche, zu denen sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit wendet. Was ist geschehen? Im Zeitraum vom 13.08.2024, 18:00 Uhr, bis 15.08.2024, 10:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hunrichsstraße zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Kellerraum, bei dem unbekannte Täter u.a. eine Fotoausrüstung der Marke Canon entwendeten. Am Abend des 15.08.2024 stellte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Geniusbankstraße ebenfalls einen Einbruch in seinen Kellerraum fest. Angaben zur Tatzeit und zu möglichem Diebesgut liegen nicht vor. Für die andauernden Ermittlungen, bei denen auch etwaige Tatzusammenhänge geprüft werden, bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu der entwendeten Fotoausrüstung, die ggf. auch zum Verkauf angeboten worden sein könnte, angeben können, sich mit der Wilhelmshavener Polizei unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

