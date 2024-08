POL-WHV: Auffahrunfall mit drei Beteiligten in der Güterstraße führt zu zwei Verletzten und Sachschäden

Wilhelmshaven (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am 17.08.2024 im Zeitraum von 19:45 Uhr bis 21:30 Uhr zwei Pkw, die in der Kieler Straße in Höhe der Hausnummer 52 am Fahrbahnrand parkten. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Verursacher setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung ...

mehr