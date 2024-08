Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Sonntag, den 18.08.2024, kam es in der Zeit von 18:30 Uhr bis 22:00 Uhr in der Heinrich-Tönjes-Straße in Höhe der Hausnummer 68 a in Schortens zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Pkw der Marke VW Modell Passat, bei der ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe des Pkw einschlug und sich anschließend unerkannt entfernte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 9849330 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell