Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tresor aus dem Sportlerheim

Mannschaftsbus vor dem Sportlerheim entwendet

Neustadt/ Orla (ots)

Böse Überraschung für die Verantwortlichen des SV Blau-Weiß Neustadt (Orla) am Samstagmorgen. Unbekannte Täter begaben sich gewaltsam in der Nacht vom 09.08.2024 zum 10.08.2024 in das Sportlerheim in der Karl-Liebknecht-Straße in Neustadt (Orla). Im Gebäude wurde der dort befindliche Tresor komplett entwendet, nachdem man erheblichen Schaden im Gebäude (ca. 6000.00 EUR) angerichtet hat. Der Abtransport erfolgte mittels eines Kleinbusses, welcher durch die Vereinsmitglieder an Spieltagen zum Transfer ihrer Spieler/ Spielerinnen genutzt wird. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte zunächst der Kleinbus nahe Neunhofen festgestellt werden. Der Bus befand sich in einem Bachbett stehend und war verlassen. Noch am Vormittag konnte auch der Tresor unweit des Busses festgestelt werden. Dieser wurde bereits gewaltsam geöffnet. Die ca. 2000.00 EUR - 3000.00 EUR daraus waren entwendet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden u.a. ein Polizeihubschrauber und ein Fährtenspurhund eingesetzt. Hinweise zum Einbruch in das Sportlerheim, der Täter und/ oder dem Verbleib des Beuteguts nimmt die Polizeiinspektion Saale/ Orla unter 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

