Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike an Eigentümer zurückgegeben

Pößneck (ots)

Am 09.08.2024 erschien ein 46- jähriger Geschädigter in der Polizeistation Pößneck und erstattets Anzeige, da sein gelbgrünes E-Bike im Zeiraum 30.07.2024 bis 04.08.2024 entwendet worden war. Das E-Bike wurde gewaltsam aus einem Schuppen in der Straße des Friedens in Pößneck entwendet. Zur Überraschung des Geschädigten konnte dieser sein E-Bike bereits nach der Anzeigenaufnahme wieder in Empfang nehmen, da das E-Bike schon am 04.08.2024 im Edwin-Hörnle-Weg in Pößneck, umweit des Tatorts, durch Polizeivollzugsbeamte der PI Saale-Orla aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Bei der Übergabe fiel dem Geschädigten auf, das der Fahrraddieb am E-Bike die schwarzen Lenkergriffe gegen orange farbige Lenkergriffe auswechselte. Hinweise zum Einbruch bzw. dem Nutzer des E-Bikes, mit den markanten orange farbigen Lenkergriffen, nimmt die PI Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegegen.

