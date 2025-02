Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Am Ende der Baustelle geradeaus gefahren ++ Neu Wulmstorf - In Gegenverkehr gefahren

Seevetal/A7 (ots)

Am Ende der Baustelle geradeaus gefahren

Ausgangs einer Baustelle, kurz vor der Anschlussstelle Seevetal-Ramelsloh, kam es am Mittwoch, 5.2.2025, zu einem Verkehrsunfall mit Folgeunfällen.

Gegen 15:40 Uhr war ein 64-jähriger Mann mit seinem Sattelzug auf dem mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden im Baustellenbereich unterwegs. Ein ebenfalls 64-jähriger Mann fuhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen daneben. Am Ende des Baustellenbereiches werden die beiden Spuren wieder nach links verschwenkt. Der Fahrer auf der mittleren Spur fuhr jedoch einfach geradeaus weiter, vermutlich, um auf die reguläre rechte Spur zu wechseln. Hierbei stieß er jedoch mit dem rechts neben ihm fahrenden LKW zusammen, der in der Folge von der Fahrbahn abkam. Dabei fuhr der LKW über mehrere Warnbaken.

Trümmerteile fielen auf die Fahrbahn, so dass vier weitere Fahrzeuge über diese Teile fuhren und beschädigt wurden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, an den sechs beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3600 Euro.

Neu Wulmstorf - In Gegenverkehr gefahren

Ein 59-jähriger Mann hat am Mittwoch, 5.2.2025, auf der Lindenstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 18:20 Uhr kam der Mann mit seinem PKW aus der Schützenstraße und bog nach rechts in die Lindenstraße ein, um sofort wieder auf die Linksabbiegerspur in Richtung Mühlenstraße zu fahren. Hierbei geriet er allerdings in die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem BMW eines ihm entgegenfahrenden 27-jährigen Mannes. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 59-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,4 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

