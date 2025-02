Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diebstahl von Kosmetikartikeln ++ Brand von Mülltonnen ++ Diebstahl von Kennzeichen und Batterien ++ Zwei Personen nach Verkehrsunfall schwerverletzt ++ Diebstahl aus PKW ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Diebstahl von Kosmetikartikeln

Am 17.02.2025, gegen 17:00 Uhr, betrat ein unbekannter Mann eine Drogerie in der Grapengießerstraße. Er verstaute in einer Tüte Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro. Beim Verlassen des Geschäfts wurde der Mann von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Mann überreichte die Tüte an einen weiteren unbekannten Mann und flüchtete. Der Mitarbeiter versuchte den anderen Mann festzuhalten, dieser riss sich jedoch los, sodass der Mitarbeiter zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl von Alkohol

Am 17.02.2025, gegen 09:50 Uhr, entnahm ein 31-Jähriger Mann eine Flasche Alkohol im Wert von rund 5 Euro aus der Auslage eines Supermarktes im Häcklinger Weg und steckte diese ein. An der Kasse bezahlte der Mann für weitere Produkte, ließ jedoch die Flasche eingesteckt und bezahlte diese nicht. Als er von einem Mitarbeiter angesprochen wurde, übergab er die Flasche an den Mitarbeiter.

Reppenstedt - Fahren unter Einfluss

Ein 35 Jahre alter Führer eines PKW Mercedes wurde in der Straße Schwarzer Weg von der Polizei festgestellt und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Lüneburg - Brand von Mülltonnen

Am 18.02.2025, gegen 00:00 Uhr, gerieten drei Mülltonnen auf einem Grundstück in der Straße Hasselberg aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Sie wurden bei dem Brand vollständig zerstört. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Kirchgellersen - Einbruch in Wohnung

In der Nacht vom 16.02.2025 auf den 17.02.2025 brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Böhmsholzer Weg ein und entwendeten Geschirr in Höhe eines unteren dreistelligen Bereiches. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amelinghausen - Diebstahl aus der Jackentasche

Am 17.02.2025, gegen 12:00 Uhr, entwendete eine unbekannte Person das Portemonnaie einer 64 Jahre alten Frau aus ihrer Jackentasche. Zum Tatzeitpunkt war die Frau in einem Geschäft im Grenzweg. In dem Portemonnaie befanden sich Dokumente, Zahlungskarten und Bargeld im Wert von wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Bleckede - Diebstahl von Kennzeichen und Batterien

Im Verlauf des Wochenendes, vom 14.02.2025 bis zum 17.02.2025 entwendeten Unbekannte das Kennzeichen eines LKW sowie ein Kennzeichen des Anhängers. Des Weiteren wurden LKW-Batterien entwendet. Das Gespann stand auf einem Firmengelände in der Straße Am Hafen. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Diebstahl von Kleidung

Am 17.02.2025, gegen 11:00 Uhr, betrat ein Senior einen Supermarkt in der Elbuferstraße und steckte ein Kleidungsstück in seinen Rucksack. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne das Kleidungsstück zu bezahlen. Dies wurde von einer Mitarbeiterin bemerkt.

Lüchow - Zwei Personen nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Am 18.02.2025 gegen 13:00 Uhr kam ein PKW der Marke Mercedes von der Fahrbahn der Bundesstraße 248, Höhe Plate, ab. Der 23 Jahre alte Fahrer fuhr mit seinem 18 Jahre alten Beifahrer aus Lüchow kommend in Fahrtrichtung Grabow. Nachdem das Fahrzeug rechtsseitig von der Fahrbahn abkam, kollidierte es mit einem Baum. Beide Insassen erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn wurde für rund 2 Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Uelzen

Bad Bodenteich - Diebstahl aus PKW

Am 17.02.2025, gegen 10:50 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem günstigen Moment einen Rucksack aus einem unverschlossenen PKW in der Bahnhofstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen

Bad Bodenteich - Ladendiebstahl

Ein 32 Jahre alter Mann nahm am 17.02.2025, gegen 16:30 Uhr, Lebensmittel im Wert von rund 10 Euro aus dem Regal eines Supermarktes in der Bergstraße und steckte diese unter seine Jacke. Er passierte den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, dabei wurde er von einer Zeugin beobachtet.

Uelzen - Versuchter Diebstahl aus PKW

Am 17.02.2025 zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr zerschlugen unbekannte Personen die Scheibe eines PKW, welcher auf dem Hammersteinparkplatz abgestellt war. Dadurch wurde der Alarm ausgelöst. Es wurde kein Diebesgut erlangt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

