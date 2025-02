Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Kiosk ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Brand im Viehstall ++ Verkehrskontrollen im ganzen Landkreis ++ Verkehrsunfallflucht - LKW entfernt sich von der Unfallörtlichkeit ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Diebstähle von Kennzeichen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 14.02.2025 und dem 16.02.2025, die Kennzeichen eines PKW VW, welcher in der Universitätsallee geparkt war. Auch in der Blücherstraße wurde im gleichen Zeitraum ein Kennzeichen eines geparkten PKW VW durch Unbekannte entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Betrug

Eine 35 Jahre alte und eine 28 Jahre alte Frau, nahmen am 16.02.2025, gegen 09:30 Uhr, eine Fahrt mit dem Taxi im Lüneburger Stadtbereich in Anspruch, ohne für diese zu bezahlen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15 Euro.

Lüneburg - Einbruch in Kiosk

In der Nacht des 16.02.2025 hebelten Unbekannte die Tür eines Kiosks in der Straße Neue Sülze auf und entwendeten aus der Kasse Bargeld im unteren zweistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Einfamilienhaus

In den Mittagsstunden des 16.02.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hamburger Straße. Unbekannte erlangten zuvor einen Schlüssel zum Einfamilienhaus und drangen in dieses ein. Es wurde eine Handtasche und Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Oldendorf - Rauchentwicklung

Am 16.02.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Rauchentwicklung auf dem Dach einer Scheune in der Straße Im Wiesengrund. Die Feuerwehr erschien vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers verhindern. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Bleckede - Brand im Viehstall

Am 17.02.2025 kam es in der Nacht, gegen 03.30 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Viehstall. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Im Zuge des Brandes verstarben sieben Kälber. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Verkehrskontrollen im ganzen Landkreis

Am Sonntagnachmittag, des 16.02.2025, wurden diverse Verkehrskontrollen im Hinblick auf Alkohol- oder Drogenkonsum durchgeführt. Gegen 14:30 Uhr, wurde in Hitzacker in der Straße Im Eichengrund ein 20 Jahre alter Fahrzeugführer in einem PKW Renault festgestellt und durch die Polizei kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, sein Pkw nicht zugelassen war und er unter dem Einfluss von THC stand. Auch in Trebel, in der Straße Gorlebener Weg, wurde gegen 12:20 Uhr, der 28 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrades durch die Polizei kontrolliert. Auch er stand unter dem Einfluss von THC. Bei beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutentnahme durchgeführt und auch die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damnatz - Unstimmigkeiten im Straßenverkehr

Am 16.02.2025, gegen 17.30 Uhr kam es zu Unstimmigkeiten im Straßenverkehr auf der Bundesstraße 191 in Fahrtrichtung Dannenberg zwischen einem 55 Jahre alten Führer eines PKW Daimler und einem 22 Jahre alten Führer eines PKW Peugeot. Dabei sei es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfallflucht - Wohnmobil beschädigt

Im Zeitraum vom 14.02.2025 bis zum 17.02.2025 wurde ein auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße Am See abgestelltes Wohnmobil bei einem Verkehrsunfall durch eine unbekannte Person beschädigt. Es ist ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Verkehrsunfallflucht - LKW entfernt sich von der Unfallörtlichkeit

Am 17.02.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Varendorfer Straße. Der Führer eines LKW musste verkehrsbedingt warten und setzte den LKW dabei zurück. Dabei kam es zur Kollision mit dem hinter ihm stehenden PKW Nissan, welcher dabei beschädigt wurde. Der Führer des LKW entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Es ist ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

