Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Haftbefehl gegen Jugendlichen ++ Diverse Eigentumsdelikte in der Vergangenheit ++ Umfangreiche Ermittlungsarbeit der Polizei und Staatsanwaltschaft in Lüneburg ++

Lüneburg (ots)

Am 02.02.2025 gegen 02:15 Uhr verschafften sich zunächst Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Tankstelle in Bleckede und entwendeten elektronische Zigaretten (siehe Pressemitteilung vom 03.02.2025). Nach intensiven Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Lüneburg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg konnte ein tatverdächtiger Jugendlicher ermittelt werden. Dieser ist in der Vergangenheit aufgrund diverser Eigentumsdelikte bereits verurteilt worden. Dazu zählten unter anderem mehr als ein Dutzend Diebstähle von Krafträdern und Fahrrädern sowie weitere Einbrüche. Insgesamt ist der Jugendliche für Straftaten im mittleren zweistelligen Bereich für das Jahr 2024 verdächtig und teilweise schon verurteilt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am heutigen Mittag (19.02.2025) durch das Amtsgericht Lüneburg ein Haftbefehl gegen den Jugendlichen erlassen. Die Ermittlungen zu Mittätern in den genannten Strafverfahren dauern an.

