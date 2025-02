Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diebstahl von Geldbörsen ++ Betrugsversuch - Hinweise der Polizei ++ Diebstahl aus Zigarettenautomaten ++ Großkontrollen nach Einbrüchen in PKW - Präventionshinweise ++ Verkehrsunfallflucht ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Betrugsversuch

Am Morgen des 21.02.2025, gegen 10:00 Uhr, erhielt eine Seniorin aus dem Stadtgebiet von einer unbekannten Person einen Anruf, bei dem sie unter einem Vorwand aufgefordert wurde, dass sie ihr Schließfach bei der Bank leeren solle. Als sie in der Bank ankam, wurde sie auf einen möglichen Betrugsversuch aufmerksam gemacht. Es ist zu keiner Geldübergabe gekommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)!

- Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein!

- Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen!

- Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden!

- Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren!

- Wenn möglich: Vertrauensperson hinzuziehen!

Lüneburg - Streitigkeiten im Straßenverkehr

Am 20.02.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Streit zwischen zwei PKW-Führern in der Egersdorffstraße. Nachdem ein 45 Jahre alter Mann einem 20-Jährigen Mann die Vorfahrt nahm, kam es zu einer Rangelei. In Folge dieser beleidigte der 45-Jährige den 20-Jährigen und schubste ihn zu Boden.

Lüneburg - Diebstahl von Geldbörsen

Eine 64-Jährige wurde in einem Geschäft in der Große Bäckerstraße am 20.02.2025, gegen 11:30 Uhr von einer unbekannten Person angerempelt. Dabei wurde ihr Portemonnaie, welches in der Handtasche lag, entwendet. Auch einer 53-Jährigen wurde am selbigen Tag in einem Geschäft in der Große Bäckerstraße gegen 12:00 Uhr das Portemonnaie aus ihrem Rucksack von einer unbekannten Person gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen. Die Polizei hat folgende Tipps, um Taschendiebstählen vorzubeugen:

-Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen.

-Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

-Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab.

-Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf.

-Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe.

Lüneburg - Diebstahl von Drogerie-Artikeln

Ein 33-Jähriger entnahm aus einer Drogerie im Häcklinger Weg am 20.02.2025, gegen 17:40 Uhr, Artikel im Wert von rund 20 Euro und steckte diese ein. Danach passierte er den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Ein Zeuge beobachtete dies und sprach ihn an. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnte neben dem Diebesgut auch ein Tierabwehrspray festgestellt werden.

Lüneburg - Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Unbekannte Personen verschafften sich im Zeitraum zwischen dem 19.02.2025 und dem 20.02.2025 Zugang zu einem Zigarettenautomaten in der Spangenbergstraße, indem sie den Automaten gewaltsam aufbrachen. Es wurden Tabakware und Münzgeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Polizei hat umfangreich Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Nahrendorf - Einbruch in Transporter

Unbekannte Personen hebelten am 20.02.2025, gegen 10:00 Uhr, das Fenster eines an einem Feld zwischen Mücklingen und Nahrendorf abgestellten Transporters auf und entwendeten Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Verkehrsunfall - Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Am 20.02.2025, gegen 08:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Lünertorstraße. Aufgrund der hohen Verkehrsdichte musste eine 23 Jahre alte Führerin eines PKW Fiat verkehrsbedingt warten. Ein 38 Jahre alte Führer eines PKW Kia konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den PKW Fiat auf. Die 23-Jährige erlitt dadurch Kopfschmerzen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Diebstahl aus Einfamilienhaus

Eine unbekannte Person betrat in der Nacht vom 20.02.2025 auf den 21.02.2025 ein Einfamilienhaus in Seybruch. Als ein Bewohner dies bemerkte, ergriff die unbekannte Person daraufhin die Flucht. Es wurden Spuren gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg - Großkontrollen nach Einbrüchen in Fahrzeuge - Präventionshinweise verteilt

Die Polizei kontrollierte im Bereich von Neu Darchau bis Gartow am Mittag des 20.02.2025 diverse Fahrzeuge. Hintergrund war die Serie von Einbruchdiebstählen in PKW zu Beginn des Jahres. Rund 20 solcher Delikte wurden bereits erfasst. Außerdem wurden Bürgergespräche geführt und Broschüren mit präventiven Hinweisen verteilt. Die Ergebnisse der Kontrollen werden durch den Kriminal- und Ermittlungsdienst in Lüchow ausgewertet. ++ Der Flyer befindet sich im Anhang unter www.presseportal.de ++

Uelzen

Uelzen - Diebstahl aus Supermarkt

Ein 32-Jähriger und ein unbekannter Mann steckten in einem Supermarkt in der St.-Viti-Straße, am 20.02.2025 gegen 13:00 Uhr, diverse Lebensmittel, im Wert eines unteren dreistelligen Bereiches, in mitgebrachte Taschen und Beutel und bezahlten lediglich ein Getränk. Ein Zeuge beobachtete dies und sprach die Männer an. Diese flüchteten kurz darauf. Im Rahmen der Fahndung konnte der 32-Jährige durch die Polizei angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfallflucht

Am 20.02.2025, gegen 19:30 Uhr befuhr der 48 Jahre alte Fahrer eines PKW Skoda die Landesstraße 250 aus Melzingen in Richtung Ebstorf. In einem Kurvenbereich stieß ein nicht bekannter entgegenkommender Fahrer eines PKW beim Überholen eines Fahrzeuges gegen den Außenspiegel des PKW Skoda des 48-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

