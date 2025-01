Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bosau

Weidesträucher an Uferwiese herunter geschnitten - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am 17. Januar 2025 (Freitag) wurde Anzeige bei der Polizei erstattet, weil bislang unbekannte Personen Weidesträucher an der Brookschen Uferwiese in Bosau herunter geschnitten haben sollen. Weil bislang kein Täter ermittelt werden konnte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Wann genau die Tat sich ereignet haben könnte, ist nicht bekannt. Fest steht, dass bereits am 14. Januar aufgefallen war, dass die Triebe von Weidesträuchern an der Brookschen Uferwiese am Ufer des Plöner Sees in Bosau zurück geschnitten worden seien. Das Amt Großer Plöner See erstattete Anzeige bei der Polizei. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Allein die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Die Sträucher dienen nicht nur Wildtieren als Unterschlupf, sondern insbesondere auch der Uferbefestigung des Großen Plöner Sees. Nicht nur das Herunterschneiden oder Abbrechen der Weidetriebe, sondern auch schon das Entfernen der per Hand eingesteckten neuen Ableger der Pflanzen stellt ebenso ein Vergehen dar. Auch, wenn die Ableger noch keine Wurzeln geschlagen haben.

Wer Hinweise auf das Tatgeschehen, die oder den Täter, sowie den Verbleib des Strauchguts geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Hutzfeld zu melden. Die Beamten sind telefonisch unter 04527-510 oder per Email über hutzfeld.pst@polizei.landsh.de zu erreichen.

