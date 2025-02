Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diebstahl aus Tankstelle ++ Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter ++ PKW Brand ++ Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person ++ Diebstahl von Arbeitsscheinwerfern ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Diebstahl aus Tankstelle

Am 23.02.2025, gegen 11:30 Uhr, betrat ein 52 Jahre alter, alkoholisierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Hamburger Straße. Dort entnahm er eine Dose Bier aus der Auslage und trank diese aus, ohne sie zu bezahlen. Er erhielt einen Platzverweis. Rund eine Stunde später kam der Mann erneut in den Verkaufsraum und trank wieder eine Dose Bier aus. Der Mann wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Adendorf - Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum vom 22.02.2025, 15:00 Uhr und dem 23.02.2025, 10:00 Uhr, wurden durch Unbekannte die Reifen von drei PKW im Robert-Lehmann-Ring zerstochen. An einem PKW KIA wurden vier Reifen zerstochen und die Windschutzscheibe eingeschlagen. Bei einem weiteren PKW KIA wurden zwei Reifen zerstochen. An einem dritten PKW Skoda wurde ein Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf rund mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-85401-0, entgegen.

Adendorf - Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

Am 23.02.2025, gegen 17:10 Uhr, wollte eine 48 Jahre alte Fahrerin eines PKW Nissan in den Kreisverkehr im Kirchweg einfahren. Dabei übersah sie einen E-Scooter, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand, mit einem 16 Jahre alten Fahrer sowie mit einer unerlaubt mitfahrenden 16-Jährigen. Sowohl die 48-Jährige als auch die beiden 16-Jährigen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich.

Melbeck - Diebstahl von Arbeitsscheinwerfern

In der Zeit zwischen dem 21.02.2025 und dem 24.02.2025, entwendeten Unbekannte rund 10 Arbeitsscheinwerfer von einer Arbeitsmaschine in der Straße Zum Bahnhof. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Bardowick - Sachbeschädigung an Kiosk

In der Zeit zwischen dem 23.02.2025, 12:00 Uhr, und dem 24.02.2025, 07:30 Uhr, warfen Unbekannte ein Gitterrost gegen die Glasscheibe einer Eingangstür im Bereich eines Kiosks in der Straße Große Worth, sodass diese zerbrach. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde - Diebstahl eines PKW

In der Nacht vom 22.02.2025 auf den 23.02.2025, versuchten nach ersten Erkenntnissen Unbekannte einen PKW-Volvo von einem Grundstück in Metzingen zu entwenden. Das Fahrzeug konnte in Hitzacker wieder aufgefunden werden, jedoch war der Fahrzeugschlüssel, welcher sich im Fahrzeug befand, nicht mehr vorhanden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Trebel - Diebstahl aus PKW

Am Sonntag, den 23.02.2025, gegen 10.30 Uhr, schlugen Unbekannte ein Fenster eines PKW Skoda in Nemitz ein. Es wurde u.a. Bargeld in einem mittleren zweistelligen Bereich entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Fahren unter Einfluss

Am 23.02.20025, gegen 12:20 Uhr, wurde ein PKW Volvo im Stadtgebiet Lüchow von der Polizei kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die 64 Jahre alte Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von THC und von Opiaten stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Im Verlauf der Verkehrskontrolle wurden die Polizeibeamten zudem von dem 65 Jahre alten Beifahrer beleidigt und bedroht. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Uelzen

Bad Bodenteich - PKW Brand

Am 23.02.2025, gegen 23:45 Uhr, geriet ein PKW Golf in der Stadenser Straße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Zwei daneben geparkte PKW wurden aufgrund der Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf einige tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Ebstorf - Fahren unter Einfluss

Am 23.02.2025, gegen 13:45 Uhr, wurde ein PKW in der Stadionstraße durch die Polizei festgestellt und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 45 Jahre alte Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0.92 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bad Bevensen - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am 23.02.2025, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 41 Jahre alter Fahrer eines Motorrades Kawasaki die Landesstraße 252 aus Bad Bevensen kommend in Fahrtrichtung Seedorf. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 41-Jährige wurde dabei schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Am Motorrad Kawasaki entstand ein Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Uelzen - Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Im Zeitraum vom 22.02.2025 und dem 24.02.2025, versuchten Unbekannte die Tür eines Firmengebäudes in der Achterstraße aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Ein Eindringen in das Objekt fand nicht statt. Es wurden umfangreich Spuren gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell