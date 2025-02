Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Mann will nicht bezahlen - Mitarbeiterin ins Gesicht gespuckt ++ Gewaltsam Zutritt in Wohnung verschafft - Personen bedroht und verletzt ++ Mit Wolf kollidiert - Zwei PKW beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Damenrad entwendet

Am Abend des 24.02.2025 wurde ein Damenrad im Wert von wenigen hundert Euro an einer Schule in der Theodor-Heuss-Straße entwendet. Das Fahrrad war zum Tatzeitpunkt mit einem Kettengliederschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Trotz Hausverbot Kiosk betreten - Platzverweis

Ein alkoholisierter Mann im Alter von 35 Jahren versuchte am 24.02.2025 gegen 22:00 Uhr Alkohol in einem Kiosk Neue Sülze zu kaufen. Da der Mann bereits ein Hausverbot erteilt bekam, wurde er aufgefordert den Kiosk zu verlassen. Als er dennoch versuchte den Laden zu betreten, stellte sich ihm ein Mitarbeiter in den Weg. Daraufhin beleidigte und bedrohte ihn der Mann. Er erhielt einen Platzverweis.

Reppenstedt - PKW zerkratzt - 4000 Euro Schaden

In der Nacht zum 24.02.2025 wurde ein Volvo XC60 in Reppenstedt mit einem noch unbekannten Gegenstand zerkratzt. Das Fahrzeug befand sich zum Tatzeitpunkt im Fritz-Reuter-Ring. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Rehlingen - Mit Wolf kollidiert - Zwei PKW beschädigt - Wolf verendet vor Ort

Ein PKW-Ford kollidierte am 25.02.2025 gegen 05:30 Uhr auf der Bundesstraße 209 aus Amelinghausen kommend in Fahrtrichtung Soltau mit einem die Fahrbahn kreuzenden Wolf. Ein dahinterfahrender PKW-Opel kollidierte ebenfalls mit dem am Boden liegenden Tier. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Wolf verendete vor Ort.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Mann will nicht bezahlen - Mitarbeiterin ins Gesicht gespuckt

Ein 24 Jahre alter Mann betrat am 24.02.2025 gegen 21:50 Uhr einen Supermarkt in der Theodor-Körner-Straße und legte Ware auf das Kassenband. Nachdem er aufgefordert wurde eine andere Kasse zu nutzen wurde er aggressiv. Er randalierte im Geschäft und spuckte einer Mitarbeiterin in das Gesicht. Die Polizei konnte im Rahmen einer Fahndung den flüchtigen 24-Jährigen antreffen und kontrollieren. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow - Gemeinschaftlich Nahrungsmittel entwendet

Ein 44 Jahre alter Mann und eine 25 Jahre alte Frau entnahmen am 24.02.2025 gegen 21:00 Uhr Nahrungsmittel aus der Auslage eines Supermarktes in der Dannenberger Straße und steckten diese in einen mitgeführten Rucksack. Anschließend bezahlten sie lediglich Ware aus dem Einkaufswagen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 50 Euro. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Gewaltsam Zutritt in Wohnung verschafft - Personen bedroht und mit Baseballschläger verletzt

Am 24.02.2025 gegen 20:00 Uhr wurde ein 30-Jähriger bei dem Verlassen eines Mehrfamilienhauses in der Soltauer Straße von einer 19-Jährigen angesprochen. Kurz darauf kam ein 50 Jahre alter Mann dazu und forderte dem 30-Jährigen unter Vorhalt eines Messers dazu auf, ihn und die 19-Jährige in eine Wohnung des Hauses zu lassen. Der 30-Jährige konnte sich losreißen und die Polizei alarmieren. Der Mann und die junge Frau begaben sich anschließend zu der Wohnung und traten die Tür auf. Dort verletzte der Mann den Bewohner mit einem Baseballschläger leicht und drohte ihm mit einem Messer während die 19-Jährige Wertgegenstände in ihre Jackentasche steckte. Die Polizei verschaffte sich ebenfalls gewaltsam Zutritt zur betroffenen Wohnung und konnte den alkoholisierten 50-Jährigen sowie die junge Frau am Boden fixieren. Sie wurden beide vorläufig festgenommen.

Uelzen - Rucksack aus unverschlossenem PKW entwendet

Am 24.02.2025 zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr entwendeten Unbekannte einen Rucksack aus einem unverschlossenen Fahrzeug in der Veerßer Straße, während der Eigentümer mit Verladearbeiten beschäftigt war. Im Rucksack befand sich ein Handy, sowie diverse Dokumente und Zahlungskarten im Gesamtwert von rund 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines PKW-Hyundai befuhr am 24.02.2025 gegen 23:00 Uhr die Alewinstraße in Fahrtrichtung Bohldamm. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einem bevorrechtigten von links kommenden VW Passat. Die 18-Jährige sowie ihre 20 Jahre alte Beifahrerin wurden leichtverletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen erlitt die 28 Jahre alte Fahrerin des VW. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei mehreren tausend Euro.

Uelzen - Dieb schubst Mitarbeiterin und versucht zu flüchten

Ein 24 Jahre alter Mann wurde am 25.02.2025 gegen 07:30 Uhr von einer Mitarbeiterin bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in der St.-Viti-Straße beobachtet. Als er ohne Bezahlung den Supermarkt verlassen wollte sprach die Mitarbeiterin ihn an. Daraufhin wurde der Mann aggressiv, schubste die Frau zur Seite und versuchte zu flüchten. Er wurde am Haupteingang gestellt. Zum Diebesgut gehören Nahrungsmittel im Wert von unter 30 Euro. Die Mitarbeiterin wurde nicht verletzt.

