Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Mehrere Unfälle im Landkreis Diepholz - Weyhe, Küchenbrand

Diepholz (ots)

Sulingen - Unfall mit sechs leichtverletzten Personen

Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit sechs leichtverletzten Personen. Ein 32-Jähriger aus Marsberg befuhr mit seinem VW die B61 in Fahrtrichtung Kirchdorf. Eine 41-Jährige aus Stuhr befuhr mit ihrem Audi in die entgegensetzte Richtung und beabsichtigt nach links auf den Zubringer zur B214 abzubiegen. Hierbei übersieht sie den VW und es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer, der 21-Jährige Beifahrer aus dem Audi und die drei Mitinsassen des VW, eine 32-Jährige, ein 5-jähriges sowie ein 2-jähriges Kind wurden durch den Unfall leichtverletzt. Alle Verletzten wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Bassum - Unfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Eine 85-Jährige aus Bassum wurde gestern Abend, gegen 21:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Die Bassumerin befuhr mit ihrem Peugeot die B51 in Fahrtrichtung Bassum und kommt in Höhe Kastendiek aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Baum. Die 85-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass sich der Unfall aufgrund gesundheitlicher Probleme ereignete. Durch den Unfall ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.300 Euro entstanden.

Syke - Unfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, befuhren eine 62-Jährige mit ihrem BMW und ein 73-Jähriger mit einem VW in der genannten Reihenfolge die B6 in Fahrtrichtung Bremen. Die 62-jährige Sykerin beabsichtige nach links in den Fuchsweg abzubiegen. Dies übersah der 73-Jährige ebenfalls aus Syke, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer wurden durch den Aufprall leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 21.000 Euro.

Weyhe - Brand in einer Küche

Am 27.08.2024, gegen 18:30 Uhr, wurde die Feuerwehr Leeste zu einem Wohnungsbrand in die Dudenstraße in Weyhe alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte es in der Küche. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ursache für das Feuer war der angelassene Herd auf dem sich zwei Holzbretter zum Schutz befanden. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten zuvor bereits unverletzt das Haus verlassen. Die Bewohner waren zum Brandzeitpunkt nicht vor Ort. Diese konnten nach starkem Lüften wieder zurück in ihre Wohnung. Es ist ausschließlich ein Schaden an der Küche entstanden und wird nach ersten Schätzungen auf 3.000 Euro beziffert.

