Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgänger leicht verletzt - Polizei sucht Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall an der Horster Straße bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Mittwochabend gegen 21:00 Uhr überquerte ein 32-Jähriger aus Bottrop die Straße an einer grünen Ampel. Zu diesem Zeitpunkt soll ein Mann in einem dunklen SUV, der an der für ihn roten Ampel wartete, losgerollt sein und den 32-Jährigen touchiert haben. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt. Der Unbekannte soll seine Fahrt in Richtung Boy fortgesetzt haben.

Zeugen oder auch der Autofahrer selbst werden gebeten, die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell