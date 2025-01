POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorradfahrer

Recklinghausen (ots) - Ein unbekannter Täter brach am heutigen Vormittag in eine Erdgeschosswohnung an der Lülfstraße ein. Er hebelte die Balkontür auf und gelangte auf diesem Weg in die Wohnräume. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise auf den Täter oder dessen Fluchtrichtung liegen bislang noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen für ...

