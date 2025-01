POL-WAF: Oelde. Volvo angefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend (01.01.2024, 20.05 Uhr) zu einem brennenden Altpapiercontainer am Beelener Rathaus an der Warendorfer Straße gerufen worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand vollständig, verletzt wurde niemand. Hinweise zum Ausbruch des Feuers bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. ...

